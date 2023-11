Verso Udinese e PSG, ansia Milan: le ultime sugli infortuni

Giungono notizie non rasserenanti in merito alla situazione infortunati in casa Milan. Ansia in vista dei match contro Udinese e PSG

Non arrivano buone notizie per il Milan di Stefano Pioli per quanto riguarda la situazione infortunati. Tempi di recupero più lunghi del previsto, soprattutto per gente che aveva acquisito un certa titolarità nello schema tattico del tecnico parmense.

Assenze pesanti nel momento cruciale della stagione, dove i risultati peseranno per quello che sarà il proseguimento dell’anno tra le competizioni.

Ansia Milan: pessime notizie degli infortunati

Secondo quanto rivelato da Sky Sport non giungono buone notizie dal report medico riportato dai rossoneri. Il diavolo infatti rischia di non avere alcuni dei suoi migliori giocatori nelle prossime sfide contro Udinese e PSG.

Su tutti, Loftus-Cheek e Pulisic. Il centrocampista inglese, fuori dallo scorso 30 settembre, uscito anzitempo, nella sfida contro la Lazio, il rientro era previsto per la sfida contro i friulani. Più probabile un suo impiego contro i parigini, vedremo se Pioli si assumerà il rischio in una partita così delicata.

Contrattura muscolare invece per l’americano, che sicuramente salterà anche lui il prossimo impegno di campionato. L’obiettivo anche per lui e di averlo per il delicatissimo incontro di Champions.

Fermi ai box anche Chukwueze, che spera di tornare prima della sosta, Kjaer che però si tratta solo di un affaticamento, per cui dovrebbe già essere a disposizione contro l’Udinese. Mentre Kalulu, Pellegrino, Bennacer, Caldare e Sportiello non torneranno prima del prossimo anno.