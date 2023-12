“A Milano al 100%”: esplode la ‘bomba’ Conte

Nel capoluogo milanese sta ritornando di moda il nome di Antonio Conte, con l’ex allenatore di Juve e Inter che potrebbe fare ritorno a Milano

In casa Milan le emozioni sono piuttosto contrastanti in queste ultime 24 ore, con la squadra rossonera che è si uscita dalla Champions League, ma al tempo stesso è riuscita ad ottenere il terzo posto nel girone, accedendo di diritto all’Europa League, unica competizione che manca ancora nella bacheca del Milan. Quella di ieri è stata una gara interpretata all’altezza solo nella ripresa, con i primi 45 minuti che avevano evidenziato la supremazia della squadra inglese, ma con il Milan che non si è mai dato per sconfitto, anzi.

La squadra di Pioli riesce a cambiare i ritmi della gara nella ripresa, trovando prima la rete del pareggio con Giroud, poi il gol del definitivo 1-2 con uno degli ultimi colpi di mercato, Chukwueze. Situazione che mostra si un lato del bicchiere mezzo pieno, ma che al tempo stesso continua a portare risultati negativi in casa Milan rispetto a quelli che si erano prefissati ad inizio stagione. Il riferimento non va soltanto alla Champions League, perché anche in campionato i rossoneri sono parecchio indietro.

Criscitiello è sicuro: “Conte andrà al Milan al 100%”

Il distacco di 7 punti dalla Juve seconda in classifica e i 9 che ci sono con l’Inter capolista infatti, hanno fatto sprofondare la squadra rossonera, che ora dovrà trovare una scossa immediata se vuole continuare a coltivare un lumicino di speranza per la lotta scudetto. Il dato allarmante arriva anche dagli scontri diretti, con la squadra di Pioli che ha perso con Juve e Inter e pareggiato con il Napoli, nonostante il doppio vantaggio che si era creato al Maradona. Proprio per questo, la posizione di Pioli è ancora piuttosto in bilico e dalle parti di Milanello si sta parlando di quelli che potrebbero essere i suoi eventuali sostituti. Tra i vari nomi possibili c’è anche quello dell’ex di Juve e Inter, Antonio Conte: stando a quanto dichiarato da Michele Criscitiello ai microfoni di Sportitalia, infatti, l’approdo dell’allenatore leccese sulla panchina dei rossoneri sembra praticamente scontato.