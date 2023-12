Addio in prestito: il Milan costretto a tornare sul mercato?

Un giocatore rossonero potrebbe finire in prestito: se l’addio dovesse essere confermato, ecco che il Milan potrebbe vedersi costretto a tornare sul mercato per rinforzare la propria batteria offensiva.

Archiviata l’esperienza in Champions League, si aprono le porte dell’Europa League per il Milan, nuovo obiettivo dichiarato dalla società e da Stefano Pioli, che è uscito allo scoperto circa le ambizioni di voler portare a casa il trofeo non appena i rossoneri sono stati eliminati dalla coppa dalle grandi orecchie. Questo potrebbe aprire scenari a sorpresa riguardo anche il calciomercato: l’accesso eventuale agli ottavi di finale di Champions League avrebbe garantito certamente una forza economica diversa sul mercato, con la possibilità di poter puntare su profili anche di livello, seppur si tratti di un mercato storicamente non altisonante come quello di gennaio.

Così non sarà e, dunque, dovrà rendersi necessario fare di necessità virtù: le priorità da parte della squadra mercato del Diavolo, seppur limitata dal mancato introito Champions, restano le medesime, ma non è escluso che a questo punto si possa procedere con alcune cessioni. Scenario che potrebbe riguardare, anche se magari non a titolo definitivo, Luka Romero: il giovane spagnolo, arrivato a zero la scorsa estate, potrebbe partire in prestito già a gennaio. Non uno scenario tra i più plausibili, ma comunque una situazione da monitorare con discreta attenzione da qui alle prossime settimane.

Romero parte in prestito? La situazione

In estate, il Milan ha colto l’occasione di potersi assicurare un talento cristallino, a costo zero, come quello di Luka Romero. Nella scorsa stagione alla Lazio, lo spagnolo senza dubbio non ha avuto grandissime occasioni per mettere in luce il proprio talento, motivo per cui l’entourage potrebbe anche spingere per una soluzione a titolo temporaneo. Sarebbe importante, infatti, accumulare esperienza per poter rafforzare le proprie qualità, già fuori discussione e che ne fanno di lui uno dei calciatori più futuribili per il club rossonero.

Per questo motivo, potrebbe essere presa in considerazione una sistemazione in prestito, per garantirgli maggiore minutaggio. D’altro canto, il Milan non sembra essere pienamente convinto di questo eventuale sviluppo, pur consapevole del fatto che questa soluzione potrebbe rappresentare la giusta via di mezzo per cercare di valorizzare un calciatore su cui il Diavolo intende puntare forte per il suo futuro. Tutto, insomma, dipenderà da ciò che arriverà sulla scrivania della società e dell’entourage stesso, pronto a valutare ogni offerta. Chiaramente, a patto che siano proposte in prestito.