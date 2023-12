Atalanta-Milan è una partita da 27 milioni: bivio rossonero

Atalanta Milan non è solo importante in chiave punti, per il Milan difatti può esserci una probabile occasione di guadagno

Questa sera andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta-Milan. Una partita importante per l’Atalanta per rimettere in carreggiata una stagione che sicuramente dovrà terminare centrando l’obiettivo Europa. Quanto per il Milan, invece, c’è il bisogno di trovare la continuità giusta grazie alla quale Stefano Pioli potrà continuare la sua esperienza sulla panchina del Milan.

Sarà una partita che vedrà due ex rossoneri in campo per l’Atalanta: Pasalic e De Ketelaere con il secondo sicuramente maggiormente atteso rispetto al primo. Il belga difatti adesso è in prestito a Bergamo e il suo futuro deve essere ancora deciso. Molto passerà dall’occasione di stasera contro il Milan, da titolare, e nelle prossime partite sarà importantissimo per lui figurare bene. Se lo augura anche il Milan perché potrebbe esserci un incasso notevole per i rossoneri in tal caso.

Atalanta-Milan, si decide il futuro di De Ketelaere

Il 22enne belga avrà gli occhi puntati su di sé, il suo futuro passa anche da questa partita. Il Milan, nell’Agosto del 2022, ha compiuto un notevole sforzo economico di mercato quando dal Club Brugges si è deciso di investire una cospicua somma per il talento belga di Charles De Ketelaere. Difatti è stato intorno ai 37 milioni di euro l’investimento rossonero verso l’allora 21enne.

Al Milan però De Ketelaere non ha mostrato nulla degno di nota e forse il suo acquisto è stato anche uno dei tanti motivi per cui la società ha deciso di sollevare Maldini e Massara dai loro incarichi. Colpevole anche Stefano Pioli che sicuramente non ha mai trovato a CDK la giusta sistemazione in campo per farlo rendere al meglio esaltandone i suoi punti di forza.

Ora De Ketelaere si trova all’Atalanta dove, perlomeno, ha trovato anche due gol e due assist, i primi in Serie A. Per soli 3 milioni di euro CDK è arrivato a Bergamo e l’Atalanta possiede il diritto di riscatto a 27 milioni.

Dunque entrate che al Milan farebbero comode da reinvestare sul calciomercato dato che in questo nuovo Milan spazio per CDK sembra non esserci per il suo futuro. L’avvenire di De Ketelaere dunque passerà per l’importante match contro gli ex di questa sera ma, sicuramente, da qui fino ai prossimi mesi il talento belga deve mostrare qualcosa di concreto per convincere l’Atalanta a investire 27 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.