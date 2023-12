Batosta in casa Milan: l’annuncio spegne qualsiasi sogno

Mentre in campo il Milan cerca la risalita verso la vetta, i suoi dirigenti sono a lavoro sul fronte mercato. Vietato, però, sognare qualche colpo grosso a Gennaio: l’avviso per i tifosi.

Se il Milan sta portando avanti a fatica il suo cammino stagionale, è perché – fra i vari problemi – la tegola più consistente resta l’indisponibilità di molti giocatori. I continui stop a più riprese da parte delle pedine più importanti dello scacchiere orchestrato da Stefano Pioli pesano molto.

Per questo motivo, tutti i tifosi rossoneri sperano in un mercato invernale riparatore. Forse saranno assenti grandi colpi di mercato, ma di sicuro Giorgio Furlani e il resto della dirigenza del Diavolo stanno lavorando in una campagna di rafforzamento.

Tanti sono i nomi dei possibili arrivi – e dei possibili ritorni – che gravitano attorno l’orbita rossonera. Qualcuno appare come più fattibile. Altri, invece, sembrano destinati a restare solamente un vago desiderio per cui potrebbe valerne la pena tentare direttamente a luglio. A sciogliere quanti più nodi possibili sul fronte mercato è intervenuto il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ai microfoni di TVPlay.

Mercato Milan: le parole contro ogni speranza

“Il Milan a gennaio farà solamente dei prestiti”. Queste le parole del giornalista quest’oggi. Pronte a spegnere ogni fiamma, ogni possibile speranza di un futuro a tinte rossonere, su tutti, per Jonathan David.

Sul calciatore classe 2000, attualmente in forza al Lille, si è detto molto nelle scorse settimane. 6 goal totali fino ad ora e due assist all’attivo nelle competizioni sino ad ora disputate. Un bottino niente male per il gioiellino canadese, che fa gola a molti club europei.

Secondo le indiscrezioni sino ad ora trapelate, la trattativa col giovane attaccante avrebbe potuta andare in porto nel caso della cessione di Krunic. Ma come sottolineato da Pellegatti, il club francese chiede almeno 40 milioni di euro, mentre dalla cessione del numero 33 rossonero si guadagnerebbero solo 4/5 milioni.

Per questo, il club rossonero lavora in direzione prestiti. Si punterà molto probabilmente su due difensori, per cui una pista sarebbe rappresentata dal rientro di Matteo Gabbia, in prestito al Villarreal. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Jacub Kiwior, difensore centrale dell’Arsenal dal passaporto polacco, ma con cui sembra adesso non ci sia alcun contatto reale.

E nel caso di un’occasione ghiotta, si tenterà un assalto anche ad una punta. Anche l’attacco, infatti, ha subito duri colpi in questi primi mesi di stagione, e sarebbe utile portare un nuovo supporto a Milanello in vista degli impegni che si aggiungeranno da gennaio.