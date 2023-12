Bicchiere mezzo pieno per Leao: “L’obiettivo era continuare in Europa”

Il giocatore rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

Si è conclusa pochi istanti fa l’ultima sfida del girone di Champions League tra Newcastle e Milan, terminata con la vittoria per 2-1 da parte dei rossoneri grazie alle reti di Giroud e Chukwueze. Successo fondamentale, che consente alla squadra di Pioli di accedere cosi all’Europa League. Al termine del match il portoghese Leao ha analizzato la gara ai microfoni di Amazon Prime.

LE PAROLE:

Volevamo continuare in Champions e giocare in Europa. Se non facevamo questo risultato non potevamo andare avanti, quindi è stato importante fare 3 punti. Continuiamo in Europa, è un trofeo che il Milan non ha mai vinto e proveremo a farlo per la prima volta perchè è un trofeo importante. Giocare queste partite è sempre difficile, mi aiutano a crescere e a capire meglio come comportarci. Nel primo tempo un pò così e così, poi siamo cresciuti e sono contento per come è andata. Deluso per l’occasione sbagliata, sarebbe stato importante per me segnare, ma l’obiettivo era continuare in Europa.