Brutte notizie per Pioli, si allena ancora a parte: Atalanta a forte rischio

Procede la preparazione del diavolo in vista della trasferta di Bergamo sabato alle ore 18. Leao verso la convocazione.

Se da una parte c’è un Rafa Leao che fa ben sperare tutto il popolo rossonero, dall’altra c’è un Pioli severamente preoccupato per il suo reparto difensivo. Non solo per Bergamo, mercoledì il diavolo si gioca il tutto per tutto in casa del Newcastle. In territorio inglese il diavolo sarà costretto a fare la partita della vita per poter raggiungere quanto meno il terzo posto e qualificarsi in Europa League, diversamente il Milan potrebbe finire il suo girone di Champions League in ultima posizione, con conseguente addio al calcio che conta fino a fine stagione.

A Bergamo per far punti, ma non solo. Lo sguardo di certo sarà al match di Champions che verrà con un Leao in più, si spera. Un possibile minutaggio contro la Dea potrebbe permettere al portoghese di scendere in campo da titolare contro il Newcastle. Nel Milan che sfiderà un’Atalanta uscita malconcia da Torino tornerà anche Giroud dalla squalifica rimediata a Lecce. Jovic si era appena sbloccato contro il Frosinone, ma il posto da titolare sarà tutto del numero 9 francese.

La difesa preoccupa Stefano Pioli

Stando alle ultime da TMW, anche oggi il centrale difensivo rossonero Simon Kjaer non si è allenato in gruppo, proseguendo il suo lavoro personalizzato a Milanello come da protocollo. Difficile quindi che avvenga un recupero flash in vista dell’Atalanta. Il reparto difensivo resta in allarme per Stefano Pioli e il suo staff. Non per niente la dirigenza è già all’opera per cercare di chiudere il prima possibile un colpo pesante già per gennaio anche perché Thiaw, Kalulu e lo stesso Pellegrino ne hanno ancora per un bel po’.

Molto probabilmente quindi Pioli schiererà la stessa difesa vista in campo contro il Frosinone nell’ultima giornata di campionato. Theo al fianco di Tomori, mentre Calabria e Florenzi agiranno sulle corsie laterali davanti a Mike Maignan. In attacco torna Giroud, verso la conferma Pulisic e Chukwueze sugli esterni. Anche secondo la probabile formazione schierata dalla Gazzetta, si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Loftus-Cheek dietro a Giroud; in fase di non possesso invece l’inglese arretra sulla linea di Musah (più di Pobega e Krunic) e Reijnders formando il canonico 4-3-3.

Davanti a Mike Maignan ci sarà quindi il quartetto visto a San Siro contro il Frosinone di Di Francesco. Simic sarà in panchina, pronto a subentrare in caso di ennesima sciagura rossonera. Pioli conterà sui suoi unici difensori di ruolo attualmente in grado di compattarsi, stringere i denti, e affrontare un’Atalanta che comunque conta qualche assenza pesante tipo Scamacca, tipo Toloi. Non solo, anche Djimsiti uscito anzitempo nel match di lunedì sera contro il Torino, ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo otturatore interno sinistro.