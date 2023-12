Calciomercato Milan, addio dopo l’esordio: c’è un pericolo per Simic

Jan-Carlo Simic potrebbe dire addio al Milan. Le offerte per il giovane difensore non mancano: la società rossonera trema.

Nell’ultimo periodo, Jan-Carlo Simic è stato un po’ l’uomo copertina del Milan. Con il debutto da sogno mandato in scena il 17 dicembre, a margine della sfida casalinga contro il Monza, il giovane difensore serbo ha attirato a sé l’attenzione di tutti, soprattutto della Serie A.

A causa principalmente delle molteplici defezioni in difesa, il promettente centrale classe 2005 è diventato in poco tempo un elemento fondamentale per la rosa allenata da mister Stefano Pioli. Una risorsa difensiva che la società rossonera vuole blindare.

Con l’esordio perentorio nella sfida contro il Monza, culminata da un gol, Jan-Carlo Simic ha rubato la scena in casa rossonera, facendo parlare di sé anche in Europa.

Il giovane calciatore è un elemento che la società rossonera ritiene a dir poco importante, e per questo le alte sfere del club lombardo sono disposte ad avviare le pratiche per il rinnovo. Il Milan vuole mettere sottochiave il giovane Jan-Carlo Simic, tenendolo lontano da eventuali offerte estere.

Simic piace all’estero: il Milan vuole blindarlo

Il Milan è disposto a fare più di uno sforzo per cercare di tenersi stretto il promettente Jan-Carlo Simic. Dopo il suo esordio pirotecnico nel match contro il Monza, gli occhi dell’Europa si sarebbero posati sul calciatore serbo. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore ex Stoccarda fa gola a diversi club europei.

Per evitare eventuali assalti, la società rossonera sarebbe pronta ad intavolare una trattativa per prolungare il contratto del giovane difensore. Jan-Carlo Simic piace e non poco all’estero, soprattutto per la sua attuale situazione contrattuale. Il difensore serbo andrà in scadenza nel 2025, ma il Diavolo non ha alcuna intenzione di perderlo.

Sul calciatore serbo starebbero iniziando a girare le prime domande di alcuni club europei, interessati particolarmente al giocatore serbo. Nelle ultime settimane sono molteplici le società che avrebbero manifestato un’attenzione specifica nei confronti Jan-Carlo Simic.

La situazione inizia a preoccupare il Milan, tutt’altro che propenso a lasciar partire un difensore centrale di prospettiva come Simic. Tuttavia, i dialoghi tra gli agenti del calciatore e la dirigenza della società rossonera non sono ancora entrati nel vivo. È probabile che i discorsi sull’eventuale rinnovo si faranno concreti a partire dalla fine del mercato di gennaio. Le intenzioni della proprietà rossonera sono chiare su Jan-Carlo Simic: il Milan è pronto a blindare il difensore serbo.