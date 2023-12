Calciomercato Milan, affondo per l’attaccante: svelato il piano

Il Milan scalda i motori e si appresta a rendere spumeggiante anche la prossima sessione di calciomercato, Affondo per l’attaccante

L’ultimo turno di campionato è stato molto significativo per i rossoneri che hanno potuto festeggiare il ritorno alla vittoria ma non solo. Nel 3-0 del lunch match di domenica al San Siro contro il Monza, il Milan ha potuto ritrovare anche alcuni ritorni importanti sul terreno di gioco.

In primis per quanto riguarda il reparto difensivo, con il ritorno in campo di Kjaer, sino alla parte offensiva, dove Leao è ritornato a poter giocare dal primo minuto. Questo ha consentito a Stefano Pioli di poter schierare al meglio il proprio sistema tattico, tant’è che ciò ha permesso di ottenere una vittoria dominante nei confronti dell’avversario.

Tra i protagonisti del match c’è stato anche Noah Okafor, anch’egli al rientro da un infortunio, ha subito trovato la via del gol dopo esser subentrato al posto del portoghese. Lo svizzero però si è nuovamente infortunato a causa di una lesione di un muscolo flessore profondo. Questo dunque ha nuovamente allarmato la dirigenza rossonera che è nuovamente tornata a considerare l’idea di intervenire sull’ormai imminente mercato di gennaio.

Calciomercato Milan: il piano per l’attaccante

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport il diavolo è intenzionata ad acquistare Serhou Guirassy dallo Stoccarda. L’attaccante guineano ha stupito tutti quest’anno col suo campionato in Bundesliga, realizzando già ben sedici gol nel campionato tedesco.

Il centravanti classe ’96 è stato individuato come profilo ideale dai rossoneri per sostituire Olivier Giroud. L’attaccante transalpino non potrà essere ancora per molto tempo il trascinatore dell’attacco di Stefano Pioli. Per questo, Furlani e Moncada starebbero valutando l’idea di portate in Via Aldo Rossi Guirassy, sin da gennaio, intervenendo nella sessione di mercato. Ad aiutare l’acquisto c’è la clausola rescissoria presente nel contratto del centravanti col il proprio club, dal valore di diciassette milioni di euro.

Una cifra quasi irrisoria, per quello che potrebbe essere il suo reale valore date le prestazioni. Tant’è che tale valore ha incuriosito anche altri grandi club, con anche maggior possibilità di spesa rispetto al Milan. Difatti i dirigenti del diavolo dovranno esser lesti nell’aggiudicarsi il bomber guineano, convincendolo con il progetto, ed anche con un compenso monetario adatto nel contratto.

L’innesto della concorrenza di altre squadre europee, porterà sicuramente ad un’asta che farà lievitare le richieste d’ingaggio da parte del centravanti dello Stoccarda.