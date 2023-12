Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: arriva in prestito

I rossoneri alla ricerca di innesti importanti per la propria rosa. Diversi nomi si alternano nei vari reparti.

Il Milan di Stefano Pioli corre ai ripari: a causa dei vari infortuni i rossoneri dovranno fare a meno di nomi importanti come Kalulu, Pobega, Thiaw, Okafor e Caldara. La situazione in casa Milan non è dunque dei migliori. Bisogna dare un’occhiata ai nomi presenti sul mercato per cercare di rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli.

Il Milan, dunque, farà la spesa: importante è soprattutto il reparto difensivo, dove i rossoneri iniziano a pensare a più di un acquisto. Da valutare nomi come il difensore francese dell’Aston Villa Lenglet e Gabbia. A centrocampo ci sarebbe un interesse per Guido Rodriguez del Betis.

Emergenza difesa per il Milan: un rinforzo in prestito dalla Francia

I rossoneri valutano di portare a Milano un perno importante per la difesa del Milan, ad oggi in affanno a causa degli infortuni dei due difensori centrali Kalulu e Thiaw. I rossoneri sarebbero interessati a Lenglet e Gabbia ma nella lista dei possibili acquisti – secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio – c’è un nuovo nome: stiamo parlando di Mukiele del Paris Saint Germain.

Nordi Mukiele, terzino destro classe ’96, sarebbe tra i nomi in pole position individuati dal Milan per rafforzare il reparto difensivo rossonero. Mukiele, a Parigi dall’estate 2022, venduto dal Lipsia al PSG, ha finora disputato 7 gare di cui 4 da titolare. A Parigi non ha dunque avuto ad oggi molto spazio, e il Milan sarebbe interessato al giocatore che potrebbe trasferirsi in Serie A.

Mukiele ha un contratto con il Paris Saint-German fino al 30 giugno 2027. Il Milan spera che il Paris Saint Germain possa cedere il difensore francese in prestito, e in tal modo il giocatore potrebbe dunque vestire la maglia rossonera e rafforzare l’emergenza difensiva in casa Milan.

Ma Mukiele non è l’unico nome accostato al Milan. Il giornalista ha elencato tutti i nomi che sembrano essere nel mirino rossonero. Oltre ai già citati Lenglet e Gabbia, si pensa anche a Timo Kehrer del West Ham, a centrocampo Guido Rodriguez e in attacco Guirassy dello Stoccarda (che ha una clausola rescissoria da 17 milioni). Ancora altri nomi in lizza sono Adams e En-Nesyri.

Insomma, il mercato di gennaio si avvicina sempre più e il Milan dovrà correre ai ripari cercando il più possibile di non badare a spese per rafforzare la sua rosa.