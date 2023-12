Calciomercato Milan, scelta fatta: è addio

La scelta è stata fatta, brutta notizia per il Milan in ottica calciomercato. Addio al colpo tanto desiderato per la sessione invernale

In casa Milan sembra essere tornato un po’ di entusiasmo dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza. Il successo netto contro i ragazzi di mister Raffaele Palladino ha permesso ai rossoneri di rimanere al terzo posto in classifica e accorciare di 2 punti sulla Juventus, che ha ottenuto solo un pareggio dalla trasferta di venerdì sera contro il Genoa. Le reti di Reijnders, Simic e Okafor hanno permesso ai ragazzi di mister Stefano Pioli il raggiungimento di quota 32 punti e il primo posto ne dista 9.

I punti persi nelle gare precedenti pesano in ottica corsa scudetto, ma con Inter e Juventus così agguerrite, per il Milan sarà difficile tenere il passo e al momento la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League sembra l’unico obiettivo alla portata del club rossonero. Sarà una corsa lunga e insidiosa, visto che Napoli, Roma e Atalanta cercheranno di posizionarsi tra le prime 4. La rivelazione Bologna e il buon inizio della Fiorentina rendono la classifica ancora più corta e combattuta.

Nella giornata di oggi, è arrivato anche l’annuncio sul futuro del Milan in Europa League, dopo essere arrivato terzo nel girone di Champions. Infatti, ai play off ci sarà il Rennes da affrontare, club francese al momento tredicesimo in Ligue 1. Sulla carta sembra una squadra accessibile e in piena portata, ma queste sfide possono regalare sorprese e se il Milan vuole andare avanti in questa competizione, non può permettersi di compiere ingenuità.

Mercato Milan, sfuma Kiwior: l’Arsenal non intende venderlo

Il mese di gennaio si avvicina e il calciomercato è un argomento che è da tempo oggetto di discussione in casa Milan. Da una parte la possibilità di vedere un nuovo attaccante a Milanello, dall’altra un evidente bisogno di un difensore centrale che integri il reparto difensivo. In questi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di Matteo Gabbia, ma le possibilità si sono quasi azzerate dopo l’infortunio. Secondo quanto riferito da TMW, il club rossonero deve dire addio ad un’altra pista.

Si tratta di Jakub Kiwior, difensore centrale dell’Arsenal. Il club inglese avrebbe deciso di non cedere l’ex calciatore dello Spezia nella finestra di mercato invernale e sarebbero quindi svanite le possibilità di vederlo in un club tra Milan e Napoli, che lo avevano messo nel mirino da tempo, vista l’opportunità che si era presentata nelle scorse settimane.