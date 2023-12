Calciomercato Milan, si complica tutto: il bomber si allontana, spunta un problema

Non arrivano buone notizie in casa rossonera. Il Milan potrebbe vedersi sfumare l’obiettivo di mercato: si complica la strada per l’attaccante.

Mancano pochi giorni alla chiusura dell’anno 2023, anno in cui il Milan ha avuto la possibilità di giocarsi dopo anni la semifinale di Champions League, ha cambiato la dirigenza licenziando di fatto una bandiera rossonera come Paolo Maldini, ha visto il ritiro dal calcio giocato di Zlatan Ibrahimović per poi fare ritorno in società qualche settimana fa e ha vissuto periodi di alti e bassi a livello calcistico.

Il 2023 dei rossoneri terminerà sabato 30 dicembre, dopo la partita contro il Sassuolo, davanti ai propri tifosi, che hanno il desiderio di chiudere l’anno in bellezza dopo il pareggio esterno contro la Salernitana dell’ex Pippo Inzaghi. I rossoneri attualmente si trovano in terza posizione in classifica, a pari punti con la Fiorentina dopo che quest’ultima ha vinto contro il Torino.

La sfida contro i neroverdi, inoltre, può essere quella decisiva per il futuro del tecnico Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri: nelle ultime ore, infatti, l’allenatore è stato messo in discussione dopo le prestazioni messe in campo nelle ultime uscite, che non convincono del tutto la società, ma soprattutto i tifosi, che sembrano essersi spazientiti.

Calciomercato Milan, Guirassy si allontana: il motivo

La chiusura dell’anno coincide anche con l’apertura della sessione invernale del calciomercato: il Milan ha degli obiettivi principali, soprattutto in entrata, a causa anche dei numerosi infortuni che in questa prima parte di stagione hanno massacrato la squadra di Stefano Pioli. Da inizio campionato, infatti, sono ben 31 gli infortuni nella squadra rossonera, e spesso costringono i calciatori a rimanere fuori dal campo per parecchie settimane.

Reparto difensivo e offensivo sono quelli che hanno bisogno di nuovi innesti, visto le difficoltà sino a qui avute, ma alcuni fattori possono far saltare gli obiettivi della società rossonera, che sarà costretta a cambiare le carte in tavola.

È il caso di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda, che da più settimane è stato accostato al Milan e la società non ha mai negato l’interesse nei confronti del calciatore. La società è disposta a pagare anche la clausola da 17,5 milioni di euro, ma come riporta Gianluca Di Mazio, il vero problema sarebbe l‘ingaggio del calciatore.

Attualmente Guirassy percepisce 3 milioni di euro, e la richiesta è di 5 milioni, cifra che il Milan al momento non sembrerebbe accettare. Con questo problema, Guirassy rimarrebbe in Germania in attesa di un’offerta più alta da parte delle società di Premier League, che hanno già gli occhi puntati sul calciatore.