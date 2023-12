C’è la data della firma: il Milan ha chiuso il primo colpo

Il Milan, in vista del calciomercato invernale ha già pianificato il primo colpo in entrata. È tutto definito, manca solo la firma

Il Milan, in questo periodo, ha dovuto fare i conti con molti infortuni. Questo ha portato Stefano Pioli a dover fare diversi cambi per la formazione e, soprattutto, ha portato al debutto in prima squadra di Francesco Camarda, talento classe 2008 delle giovanili rossonere che, a soli 15 anni, ha riscritto la storia del calcio. Infatti, con il suo ingresso in campo è diventato il più giovane di sempre ad esordire nei top 5 campionati. A seguire c’è stata anche la convocazione di Jan Carlo Simic, difensore classe 2005.

Dunque, Stefano Pioli ha dimostrato che è pronto ad investire su profili giovani per poter andare a rinforzare la squadra rossonera durante il calciomercato invernale. Infatti, considerano i numerosi infortuni, i dirigenti del Milan avranno molto lavoro da fare a gennaio per poter trovare dei buoni profili che possano andare a tappare i pesanti buchi in squadra. Al momento, in pole position sembra esserci Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006 che, non appena compirà 18 anni, potrà firmare un lungo contratto con la squadra di Milano. I rossoneri sono sempre molto attenti ai giovani talenti ed ora sono ad un passo dall’ingaggiare il calciatore balcanico.

Matija Popovic al Milan, manca solo la firma al compimento dei 18 anni

Il Milan nell’ultimo periodo ha dimostrato di fare molto affidamento sui giovani talenti disponibili. Infatti, il prossimo colpo in entrata per il club rossonero è proprio un attaccante classe 2006 che con le sue 20 reti in 24 partite ha catturato l’attenzione dei dirigenti del Milan ma, allo stesso tempo, anche di altri club esteri come il Real Madrid e il Barcellona.

Il cartellino del giovane attaccante, al momento, è proprietà del Partizan, tuttavia, il contratto con il club di Belgrado risulta essere in scadenza proprio alla fine di dicembre e, dunque, Matija Popovic potrebbe arrivare al Milan a parametro zero. I rossoneri hanno anticipato un’ampia concorrenza compresa l’Inter, sempre molto attenta ai giovani talenti.

Tuttavia, i dirigenti rossoneri dovranno aspettare almeno l’8 gennaio per la firma del contratto al Milan del giocatore serbo. Infatti, per concretizzare il colpo in entrata durante il mercato invernale, il club rossonero dovrà aspettare che Popovic compia 18 anni. Dopo il compleanno potrebbe firmare un contratto di ben 4 anni e mezzo che, dunque, scadrebbe il 30 giugno 2028. Adesso non resta che aspettare gennaio e vedere le mosse dei dirigenti del Milan per poi aspettare le visite mediche e la firma ufficiale del serbo.