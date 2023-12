Colpo a zero da Madrid: sorpresa Milan per la difesa

Il Milan continua a lavorare sul mercato e in queste ore sarebbero emerse delle novità importanti per un obiettivo dei rossoneri.

Continua il periodo negativo del Milan, che da circa due mesi a questa parte fatica a ritrovare la giusta via. Le sconfitte maturate contro Juve, Udinese e Atalanta hanno fatto sprofondare i rossoneri a 7 punti di distacco dai bianconeri e a 9 dai nerazzurri. Senza tener conto dei due pareggi con Napoli e Lecce, dove in entrambe le circostanze il Milan si trovava a condurre con un vantaggio di due reti.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stata anche l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta nella serata di ieri per effetto del pareggio tra Dortmund e Psg, che ha condannato il ‘Diavolo’ ad uscire anzitempo dalla competizione.

Guardando il bicchiere mezzo pieno però, i rossoneri sono riusciti ad accedere all’Europa League, unico trofeo non ancora messo in bacheca nella storia del club e proprio per questo, è diventato da oggi il primo obiettivo stagionale del club di Milanello.

Questo però non deve distogliere le attenzioni anche da quello che è il campionato, dato che è imperativo, almeno, centrare la qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto per non andare incontro ad altre perdite economiche.

Milan, si tratta per Miranda: il giocatore può arrivare gratis

Già, perché con l’uscita dalla Champions il Milan perderà una cifra vicina ai 100 milioni di euro e già questo potrebbe complicare notevolmente le strategie del club, soprattutto sul mercato. Quest’ultimo è un argomento che sta tornando molto di attualità nell’ambiente rossonero, con la squadra di Pioli che necessita di rinforzi per continuare a restare in scia di Juve e Inter. Uno dei nomi che si sta seguendo con grande interesse è quello che porta al difensore del Betis Siviglia Juan Miranda, che ha su di se le attenzioni anche di altri top club europei.

La situazione sembra però essere favorevole al Milan, dato che il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno 2025 e che, qualora dovesse rifiutare la proposta di rinnovo potrebbe anche decidere di tagliare i rapporti con il club spagnolo anche nella finestra di gennaio. Nel caso contrario, i rossoneri proveranno a virare tutto su Hermoso, sul quale si è espresso anche il patron del club spagnolo Cerezo, che ha risposto così ad una domanda sui rinnovi di Koke ed Hermoso:

Stiamo parlando con entrambi, c’è ancora tempo.

Situazione che fa gola al Milan soprattutto per il contratto del giocatore, che andrà in scadenza a giungo prossimo.