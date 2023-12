“Conte al Milan?” La risposta fa esultare i tifosi

Antonio Conte potrebbe ritornare in serie A. Non sono poche le probabili destinazioni dell’allenatore pugliese, che dalla prossima stagione potrebbe riprendere la guida tecnica di una squadra italiana.

Antonio Conte, allenatore ed ex calciatore non poco noto nel campionato italiano, dopo la parentesi inglese ormai conclusasi, potrebbe sedere nuovamente su una panchina di serie A. Tra un suo possibile ritorno alla Juventus, e ulteriori voci che lo accostano a diverse squadre della nostra penisola, l’allenatore pugliese potrebbe avere una possibilità anche a Milano.

A parlare del suo futuro è Angelo Alessio, suo fedele vice con Siena, Chelsea e Juventus. Storica spalla destra di Antonio Conte, Angelo Alessio ha con lui iniziato nel 2010 la sua avventura sulla panchina del Siena, conquistando assieme la promozione in Serie A. Dal 2011 al 2014 i due hanno guidato la Juventus alla vittoria per tre anni di fila, periodo in cui Alessio si è anche trovato per diverse giornate ad occupare da solo la panchina bianconera a causa della squalifica dell’allenatore pugliese.

Terminata l’avventura a Torino, Alessio ha seguito Conte anche sulla panchina della Nazionale italiana e poi in Inghilterra, al Chelsea, dal 2016 al 2019. Ed è proprio in virtù del suo storico rapporto professionale con Antonio Conte, che Angelo Alessio ha espresso il suo parere su una sua possibile scelta futura.

Angelo Alessio, intervistato da Tuttosport, ha enunciato il suo punto di vista sul futuro di Antonio Conte e su un suo possibile ritorno in Italia. Queste le sue parole:

“Quest’anno l’ha detto anche pubblicamente che rimarrà fermo. In estate sicuramente in tanti lo cercheranno sia in Italia sia all’estero. Parliamo di un allenatore straordinario. Chi lo prende fa un affare”.

Conte al Milan non è impossibile

L’ultima panchina occupata da Antonio Conte è stata quella del Tottenham, dal 2021 al 2023. Il 26 marzo 2023 l’avventura inglese dell’allenatore termina tramite la risoluzione contrattuale con gli Spurs. Da allora, Conte è libero, e ritornerà in panchina probabilmente dalla prossima stagione. Avendo allenato sia la Juventus che l’Inter sua acerrima rivale, Alessio non esclude che Conte possa eventualmente sposare anche un progetto con il Milan.

Continua così, l’allenatore cilentano:

“Bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti e obiettivi le proprietà straniere. Lui sicuramente è un grandissimo professionista e l’ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante. Come è andato all’Inter potrebbe accettare il Milan o andare altrove. Al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello, ma è presto”.

Antonio Conte, dunque, non si preclude nulla: le nuove avventure e le sfide avvincenti non sono temute dall’allenatore pugliese, che potrebbe sposare un progetto interessante proveniente da Milano, da Torino o anche dall’estero, a patto che sia convincente e con obiettivi importanti.