Costretto all’addio, troppe critiche dai tifosi: scelta la nuova squadra

Il Milan intende migliorare la squadra nel mercato di gennaio e tornare a lottare per grandi obiettivi: c’è almeno una cessione importante.

I rossoneri sono al centro di grossi cambiamenti in questo momento e hanno bisogno sicuramente di uno scossone da parte della società. Il calciomercato estivo ha portato molti volti nuovi ma i risultati stanno tardando ad arrivare. La società ha in mente un altro piano di restyling da poter mettere in atto sin da subito e a gennaio potrebbero esserci novità molto interessanti in questo senso.

Le ultime notizie di mercato sono sorprendenti per il Milan. Potrebbero esserci dei movimenti che sembravano impossibili fino a qualche settimana fa e che ora possono essere decisivi, invece, per il futuro.

Calciomercato Milan: addio inaspettato a gennaio

Il futuro del Milan passa necessariamente dal calciomercato. I rossoneri si trovano in un momento molto complicato, sia in Serie A che in Champions League e hanno bisogno di rinforzi immediati per riuscire a crescere come club e fare dei passi in avanti anche nella stagione attuale. Pioli è già molto contento della rosa a disposizione ma sa che per agire in entrata c’è bisogno almeno di un addio importante.

A gennaio il Milan potrebbe perdere almeno un calciatore titolare. La società ha ben in mente il piano da attuare per rendere felice il tecnico e far sì che la squadra possa raggiungere tutti gli obiettivi precedentemente prefissati.

La cessione di Krunic ora è argomento caldissimo in casa Milan. In estate c’era stato l’assalto di qualche club pronto a soffiarlo ai rossoneri ma la società era stata decisa a non perderlo e a garantire a Pioli la presenza in rosa di uno dei suoi pupilli.

Le prestazioni di Krunic non stanno piacendo alla tifoseria e tantomeno alla dirigenza che, ora, ha aperto alla sua cessione per gennaio. Il centrocampista bosniaco questa volta può dire addio, anche a causa del ritorno in campo di Ismael Bennacer e l’exploit di Yacine Adli in quella zona di campo.

Il Fenerbahçe è pronto a rilanciare l’offensiva per Rade Krunic, per portarlo in Turchia come non era stato possibile, invece, pochi mesi fa. Il Milan non pretende cifre esagerate: sui 7-8 milioni di euro il suo addio sarà ufficializzato a gennaio. Secondo TMW a quel punto i rossoneri non andranno a prendere un nuovo centrocampista ma daranno modo a Pioli di poter pensare di prendere un altro calciatore in un ruolo diverso.