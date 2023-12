“Dai tempi di Gattuso…”: Milan, tegola pesantissima per Pioli

Per il Milan, in questa stagione, c’è un dato che fa preoccupare l’ambiente. Non accadeva da quando siedeva Gattuso in panchina, nel 2019.

Tanti problemi per questo Milan. La posizione di Stefano Pioli è ormai sempre più fragile e l’allenamento diretto quest’oggi in solitaria – senza membri della dirigenza a visionare – ne è una prova tangibile di come la sua posizione vacilli. Troppe cose che non vanno in questo Milan ma alla fine, almeno fino al Sassuolo, la fiducia a Pioli è stata data, come ultima spiaggia.

L’ennessimo infortunio, quello di Fikayo Tomori, dopo il gol segnato, è una chiara prova di come qualcosa all’interno dello staff non vada bene. Di conseguenza tatni punti persi, il pareggio a Salerno è solo l’ultimo dei tanti pezzi persi per strada. Ma c’è un dato che preoccupa molto, e riguarda le partite fuori casa. Per notare chi ha fatto peggio bisogna tornare all’era Gattuso..nel 2019.

Milan, il dato in trasferta

La squadra di Pioli fa segnare sul taccuino un dato imbarazzante che, senza dubbio, è il riflesso della non buona gestione della rosa.

L’eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi prima, gli infortuni e i punti persi in campionato per strada, poi, fanno sprofondare la fiducia in Stefano Pioli. Nemmeno la presenza di Zlatan Ibrahimovic, in trasferta a Salerno , è riuscita a mettere a posto le cose in Casa Milan.

Dopo dei leggeri segnali di ripresa ecco di nuovo il buio. Ma il dato preoccupante lo possiamo trovare sui risultati del Milan nelle trasferte. Infatti la squadra di Stefano Pioli non vince in trasferta da ben 4 gare, ovvero due mesi e mezzo.

Dunque una striscia negativa, quella di Pioli, non indifferente che in trasferta contro Salernitana, Napoli e Lecce non è andata oltre il pareggio, differentemente dalla sconfitta arrivata contro l’Atalanta per 2-1. Per ritrovare un dato così non buono bisogna tornare al 2019, quando sulla panchina rossonera siedeva Gennaro Gattuso.

Dunque dare uno sguardo alle statistiche è sempre molto importante perchè fanno riflettere sul periodo che una squadra, in questo caso il Milan, sta vivendo. Il dato in trasfera è eloquente, coadiuvato da altre problematiche portano a una scarsa soddisfazione da parte della dirigenza che tanto ha creduto in Pioli dopo lo scossone degli esoneri Maldini-Massara rendendolo centrale nel progetto Milan. Non è stata ripagata però, arrivati ad oggi, quella fiducia che molto probabilmente può sfociare in decisioni più drastiche nei confronti dello staff tecnico ora presente al Milan.