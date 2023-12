Dal Bayern Monaco diventa un nome per il Milan: le cifre dell’affare

Il Milan sta iniziando a studiare per il calciomercato della prossima estate: c’è un nome dal Bayern Monaco che fa impazzire la dirigenza.

I rossoneri stanno vivendo una stagione molto complessa, fatta di cadute e di picchi di “felicità”. Ma nulla è stato facile fino a questo momento e tanto servirà fare ancora per poter permettere alla squadra di poter lottare per grandi obiettivi sia in questa stagione che in futuro. La dirigenza ha un piano preciso in mente per portare a Milano calciatori di un certo livello. Già a gennaio si può pensare a qualche operazione di spessore ma sarà l’estate il momento forte.

Il Milan negli ultimi due anni è cresciuto a dismisura ed è tornato ad essere club ambito anche da molti grandi calciatori. È questo il motivo che porta ad aspettative importanti da parte di tutti i tifosi che ora vogliono raggiungere grandi traguardi.

Calciomercato Milan, colpo da sogno dal Bayern Monaco

Il calciomercato del Milan a gennaio regalerà solo qualche sussulto ai tifosi del Milan. Non sono previsti colpi eccezionali in questa sessione invernale e la rosa potrebbe essere solo puntellata lì dove ci sono delle reali difficoltà.

In estate, poi, ci sarà la progettazione di un nuovo Milan. Il primo step sarà la qualificazione alla prossima Champions League, decisiva ai fini dei bilanci e dei conti da dover portare sempre un gradino più in alto per poter ambire a grandi traguardi.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è fortemente interessato a Serge Gnabry del Bayern Monaco. A fine stagione il club bavarese darà vita a una vera e propria campagna di smantellamento della rosa e tra i calciatori che diranno addio c’è anche il tedesco.

Secondo la BILD, infatti, sono almeno quattro o cinque i calciatori che andranno via e l’ex Arsenal è uno dei più appetiti in Europa. Con la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan avrebbe le disponibilità economiche per arrivare a un calciatore del genere e soprattutto potrebbe permettergli di giocare ancora a grandi livelli.

Il club di Via Aldo Rossi non è l’unico sulle sue tracce, visto che dalla Premier League sono già in arrivo i primi pericoli molto pesanti. L’Arsenal sta pensando di riportarlo a Londra ma c’è anche l’ormai classico interesse del Chelsea, sempre pronto all’assalto.

Gnabry con il Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il classe ’95 ha la porta aperta per dire addio. Servono 40 milioni per il suo acquisto e il Milan sembra volersi inserire di prepotenza nella corsa al tedesco.