Dall’America al Milan, a gennaio già si può: il suo annuncio fa impazzire tutti

Il Milan sta pensando a come migliorare la rosa in vista del resto della stagione: c’è un nome su tutti che sta facendo impazzire i tifosi.

I rossoneri stanno vivendo sulle montagne russe in questa prima parte di stagione e vorrebbero riuscire a trovare la strada giusta per perseguire i migliori obiettivi. A inizio anno è stato stilato un planning molto preciso, con traguardi da raggiungere molto importanti e per la società tutto è ancora possibile, nonostante qualche defezione importante vissuta da agosto ad oggi.

I problemi della rosa del Milan sono ben noti a tutti, dirigenza in primis e a gennaio si vuole provare a risolverne il più possibile per dare un’ulteriore chance alla squadra di poter competere su livelli altissimi.

Calciomercato Milan, un obiettivo dalla MLS per gennaio

Il Milan sta studiando per il calciomercato di gennaio. I profili studiati da Moncada e dallo staff rossonero sono sempre calciatori giovani e in rampa di lancio che possono portare ulteriore qualità alla rosa e possono crearsi un futuro in rossonero. Ci sono molti calciatori attenzionati e per gennaio sicuramente ci sarà qualche colpo a sorpresa che può far felici i tifosi.

La rosa va migliorata in tanti reparti ma quello più importante, probabilmente, è il centrocampo. Ci sono state diverse defezioni fino a questo momento e riuscire a risolverle sarebbe importante anche per dare a Pioli maggiori possibilità di scelta.

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dall’Argentina, a gennaio per il Milan potrebbe riaprirsi la strada che porta a Thiago Almada. Il jolly sudamericano è pronto al salto di qualità: sa giocare da mezzala, trequartista o esterno offensivo e già in passato era nei radar dei rossoneri.

Ai microfoni di ESPN Argentina ha parlato chiaramente del suo futuro, chiedendo la cessione immediata – a gennaio – all’Atlanta United: “Voglio andare via a gennaio“. Parole decise dell’argentino classe 2001, che ora sembra pronto al salto di qualità e desideroso di “sfruttare la finestra di trasferimenti invernale per andare in Europa“.

E sulla destinazione, Thiago Almada non ha dubbi: “Mi basta che sia uno dei top campionati in Europa, poi non so per certo se Premier League, Liga o uno degli altri“.

Il Milan lo ha seguito per diverse settimane ma poi ha cambiato obiettivi e ora può tornare prepotentemente sulle sue tracce, anche forzando la mano con il club americano che ora non può più chiedere la luna per farlo partire. Thiago Almada ha il contratto in scadenza a dicembre 2025 e per una cifra che si avvicini ai 25 milioni di euro il club della MLS lo lascerà partire.