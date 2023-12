“Disgrazia olandese”, Milan inchiodato contro il Newcastle: è una sentenza

Questa sera il Milan si gioca il tutto per tutto in Champions League contro il Newcastle: c’è un dato che fa tremare i tifosi rossoneri.

Il club di Stefano Pioli è chiamato all’impresa assoluta in terra inglese: serve una vittoria a tutti i costi per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale o almeno in Europa League, scavalcando proprio i Magpies. Una serie di incastri favorevoli che dovranno portare i rossoneri avanti nella competizione ma che sono tutt’altro che semplici da realizzare. La squadra si sta allenando da tempo a questa partita, nella speranza di riuscire a vincere contro un avversario ostico.

Il Milan ha perso terreno in classifica nel corso delle scorse cinque giornate e questo cammino è valso anche una serie infinita di critiche alla squadra, alla società e soprattutto a Stefano Pioli.

Milan, all-in con il Newcastle: ma c’è una “bestia nera”

Le difficoltà del Milan palesate in questa prima parte di stagione non hanno subìto un effetto estremamente negativo in Serie A ma invece in Champions League ci sono state grossi problemi. I soli 5 punti conquistati in 5 partite sono un limite tremendo per i rossoneri che non hanno rispettato le aspettative e si sono ridotti all’ultima giornata a sperare in una vittoria contro il Newcastle e in una serie di incastri perfetti.

Vincere al St James’ Park darebbe nuova linfa vitale al club rossonero che servirà per gestire ancora meglio il futuro e i prossimi impegni stagionali.

Gurdando alle statistiche e ai precedenti della partita di stasera, c’è un dato che per il Milan suona come una maledizione: l’arbitraggio di Danny Desmond Makkelie. Il direttore di gara olandese è sicuramente uno dei più bravi d’Europa, visto che ha arbitrato una finale di Europa League e una semifinale dell’Europeo del 2021.

Ma tra Makkiele e il Milan i precedenti sono horror. I rossoneri hanno incrociato l’arbitro olandese in due altre occasioni, entrambe nelle ultime due stagioni di Champions League e sempre contro squadre inglesi. Quella di questa sera sarà la terza partita su tre in cui Makkelie arbitrerà una gara del Milan contro una squadra che milita in Premier League.

Nella stagione 2021/2022 l’arbitro Makkiele diresse Milan-Liverpool, ultima gara del girone in cui i rossoneri persero 2-1 in casa e vennero eliminati da tutte le competizioni, arrivando al quarto posto. L’anno successivo, nella stagione 2022/23, Makkelie fu chiamato ad arbitrare Chelsea-Milan a Stamford Bridge: 3-0 secco per i londinesi. E quella di questa sera sarà un’altra gara decisiva ai fini del futuro del club rossonero: nella speranza – scaramantica – che l’arbitro non sia una “disgrazia”.