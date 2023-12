Dove vedere il match Milan-Monza in streaming e TV

A San Siro scendono in campo Milan e Monza per giocarsi l’anticipo dell’ora di pranzo della sedicesima giornata. Ecco dove guardare la gara in diretta streaming e in TV.

Il Milan torna a giocare tra le mura amiche e affronterà il Monza di Raffaele Palladino. I rossoneri, reduci dall’eliminazione dalla Champions nonostante la vittoria sul Newcastle, vogliono tornare a vincere anche in campionato dopo la disfatta all’ultimo minuto contro l’Atalanta. Di fronte si ritroveranno i brianzoli che hanno vinto l’ultima gara in casa contro il Genoa ottenendo 3 punti che li hanno proiettati al nono posto in classifica a 3 distanze dalla zona europea. A San Siro, dunque, si prospetta un derby lombardo dall’esito non scontato. I precedenti della scorsa stagione sono entrambi a favore di Pioli e della sua squadra: il Monza, infatti, è stato battuto a Milano per 4-1 e all’U-Power Stadium per 0-1.

Dove vedere Milan-Monza in streaming e TV

Il lunch match della sedicesima giornata tra Milan e Monza sarà visibile in diretta streaming su DAZN attraverso smart tv, pc, smartphone e tablet compatibili con l’app. Inoltre, la gara sarà trasmessa anche in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per tutti coloro che fossero abbonati sia a DAZN sia alla piattaforma Sky c’è la possibilità di guardare il match anche in tv sul decoder Sky Q tramite l’app di DAZN.

Le probabili formazioni di Milan-Monza

Il Milan deve fare ancora i conti con la difesa. Dopo gli indisponibili per infortunio si ferma anche Calabria, espulso a Bergamo per doppio giallo. Pioli giocherà con Florenzi a destra e Theo a sinistra mentre Tomori sarà affiancato da Simic. In attacco ritorna in campionato Rafa Leao dopo aver giocato già mercoledì in Champions. Possibile ballottaggio tra Pulisic e Chukwueze, i due giocatori che hanno regalato la vittoria ai rossoneri contro il Newcastle ribaltando l’1-0 del primo tempo. Come prima punta gioca il francese Giroud.

Problemi in difesa anche per il Monza che deve valutare le condizioni di Pablo Marì: in caso di forfait è pronto Andrea Carboni. Il centrocampo a 4 sarà formato da Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina e Ciurria. Colombo e Dany Mota in attacco con Colpani dietro a supporto.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi; Tomori; Simic; Theo Hernandez; Loftus-Cheek; Reijnders; Musah; Chukwueze; Giroud; Leao. All. Pioli

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio; Caldirola; Pablo Marì; Kyriakopoulos; Gagliardini; Pessina; Ciurria; Colpani; Mota; Colombo. All. Palladino