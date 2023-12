Dove vedere Milan-Sassuolo in streaming e TV

Alle ore 18:00 Milan e Sassuolo si affrontano allo Stadio San Siro. Dove guardare il big match in TV e streaming.

L’ultima del 2023 per Milan e Sassuolo si giocherà nella splendida cornice di San Siro. Due squadre a confronto con un esigenza in comune: fare punti e non precludersi l’opportunità di chiudere al meglio l’anno. Situazioni differenti, esigenze diverse forse ma obiettivo comune, chiudere con i tre punti e sperare in un 2024 migliore.

Alle 18 a San Siro si daranno quindi battaglia Pioli contro Dionisi, con i padroni di casa che devono necessariamente ritrovare la retta via ma soprattutto devono ritrovare gli interpreti. Troppi infortuni, molti muscolari, che sono frutto anche delle troppe competizioni in pochissimo tempo. Nelle ultime 5 uscite i rossoneri hanno portato a casa 3 vittorie (contro Fiorentina, Monza e Frosinone), 1 sconfitta (contro l’Atalanta) e 1 pareggio (contro la Salernitana). Con un bottino di quindi 10 punti nelle ultime 5 uscite, il Milan è comunque terzo, molto distante da Inter Juventus ma tiene ancora a distanza le pretendenti.

Dall’altra parte il Sassuolo, decisamente in difficoltà. Di fatti occupano la casella numero 15 in classifica con appena 15 punti. Un bilancio spaventoso per la caratura della rosa e per gli obbiettivi da sempre fissati dalla società. Anche il bilancio delle ultime uscite è discutibile, 3 sconfitte (contro Genoa, Cagliari e Roma), 1 sola vittoria (contro l’Empoli) e 1 pareggio (contro l’Udinese). Da vedere se quindi gli uomini di Dionisi riusciranno a strappare almeno un punto ai rossoneri, anche se ad inizio di campionato ne strapparono addirittura 3 all’Inter espugnando il Meazza.

La direzione del match sarà affidata all’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Rossi M. e Ricci mentre il quarto uomo sarà il signor Zufferli. Al VAR scelto Meraviglia, AVAR Valeri.

Milan-Sassuolo, DAZN o Sky? Dove guardare il match in TV e streaming

Sarà possibile vedere Milan-Sassuolo in esclusiva su DAZN, dove basterà scaricare l’app e registrare le credenziali richieste, oppure registrarsi direttamente dal sito. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento tramite Smart TV o Console da gioco.

Milan-Sassuolo sarà disponibile anche per gli abbonati DAZN e Sky, che potrebbero utilizzare ZONA DAZN, al canale 214 di Sky Sport, ma anche su Sky Sport Calcio. La telecronaca del match sarà affidata alla coppia Pardo-Stramaccioni, in uno stadio pieno come al solito che regalerà ai presenti un’atmosfera unica, per una delle partite più belle e seguite di questo campionato.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Alessio Dionisi