Dove vedere Salernitana-Milan in streaming e TV

La diciassettesima giornata di Serie A è ormai alle porte e il Milan è pronto per la trasferta all’Arechi di Salerno dove incontrerà uno degli uomini simbolo del suo passato e della sua storia, Pippo Inzaghi.

La squadra allenata da Stefano Pioli arriva da una convincente vittoria contro il Monza a San Siro ma in classifica la distanza con Juventus e Inter non permettono ai rossoneri di fermarsi e per mantenere vivo il sogno scudetto serve solo vincere.

Dall’altra parte la Salernitana sta vivendo una situazione molto complicata sin da inizio stagione e si trova ultima in classifica con solamente 8 punti fatti; la squadra di Inzaghi viene dalla pesante sconfitta di Bergamo ma per l’allenatore della squadra campana con una prestazione come quella fatta contro la squadra di Gian Piero Gasperini il raggiungimento della salvezza è cosa più che possibile.

Salernitana-Milan: canale tv e diretta streaming

Il match dell’Arechi si giocherà venerdì 22 dicembre alle ore 20.45 e sarà visibile in TV su Dazn e zona Dazn (canale 214 di Sky dedicato alla piattaforma streaming) ed in streaming su smart tv, cellulari, tablet e PC sempre su Dazn .

Salernitana-Milan: probabili formazioni

La squadra campana si presenterà con la rosa quasi al completo avendo come unico indisponibile il portiere messicano Ochoa e dunque Inzaghi si affiderà alla sua formazione tipo, partendo anche dalla buona prestazione vista soprattutto nel primo tempo contro l’Atalanta.

Dall’altro lato Pioli ha le scelte quasi obbligate dopo i due ennesimi infortuni muscolari che hanno colpito Tommaso Pobega e Noah Okafor durante l’ultima giornata di campionato contro il Monza; i rossoneri dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione vista con i brianzoli con solamente due cambi: il ritorno del capitano Davide Calabria dopo la squalifica rimediata a Bergamo e l’impiego di Ismael Bennacer al posto dell’infortunato Pobega.

Salernitana (4-3-3): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Bohinen, Legowski,Coulibaly; Ikwuemesi, Candreva, Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek; Leao, Pulisic, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli