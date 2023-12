Echeverri – Milan, la verità sul “nuovo Messi”

Claudio Echeverri è un nome su cui sta lavorando il Milan per il futuro: il “nuovo Messi” sta spopolando e può diventare un profilo su cui puntare.

Il trequartista argentino si sta prendendo la scena del calcio mondiale giocando da grandissimo nonostante la giovane età e un’esperienza non ancora formata. Il suo talento lo ha messo in mostra sia con la maglia del River Plate ma soprattutto con quella dell’Argentina Under 17 e ha creato grandissimo interesse nei suoi confronti. Piace a tanti top club che non vogliono lasciarselo sfuggire e sulle sue tracce si è messo anche il Milan.

I rossoneri vogliono migliorare la rosa con tanti giovani, con il nuovo ciclo che ha appena preso il via e che può portare a novità importanti nel giro di poco tempo.

Calciomercato Milan, occhi su Echeverri: c’è una verità

Il Milan sta studiando il profilo di Claudio Echeverri perché vuole migliorare la rosa con colpi sensazionali ma ancora molto giovani. L’obiettivo è quello di poter far coincidere le qualità tecniche con il bilancio, così da far crescere la squadra e la società sotto tutti i punti di vista.

I problemi della squadra di Stefano Pioli sono ancora moltissimi e arrivare al livello di tutte le altre big non è per niente facile. La squadra va migliorata in ogni reparto e lo sa anche la dirigenza che si è messa già al lavoro per cercare i migliori nomi in giro per il mondo.

Claudio Echeverri è uno dei nomi che studia il Milan. La volontà di prendere il “nuovo Messi” è molto alta ma sulle sue tracce ci sono tutti i top club europei che hanno bisogno sempre di assicurarsi i migliori talenti in giro per il mondo.

Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo il Barcellona vuole a tutti i costi Claudio Echeverri. Il club blaugrana pare pronto a fare follie per il campione argentino per ripetere quanto accaduto negli ultimi 20 anni con Messi. Echeverri ha il contratto in scadenza a dicembre 2024 e per questo il suo acquisto non dovrebbe essere troppo dispendioso.

Il River Plate sa che può perdere un calciatore di questo livello e chiede il pagamento della clausola rescissoria che parte da 20 e arriva a 3o milioni di euro per cedere il talento argentino classe 2006. Ma sulle sue tracce stanno arrivando tutte le big. C’è il Chelsea pronto all’assalto già a gennaio e il Manchester City già alla finestra.