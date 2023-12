Emergenza in difesa, il Milan studia il ritorno a gennaio

I numerosi infortuni nel reparto difensivo costringono i Rossoneri a dover intervenire sul mercato. Già individuato il profilo giusto.

Gli infortuni sono ormai una costante in questa prima parte di stagione (e non solo in questa) per il Milan. Troppe volte il Diavolo è stato costretto a fare a meno di alcuni giocatori importanti a causa di questi stop obbligatori che non accennano a fermarsi. Il reparto più problematico è senza dubbio la difesa dove al momento Fikayo Tomori risulta il solo centrale a disposizione. Proprio per questo motivo la dirigenza sembrerebbe pronta ad agire sul mercato e tutto sembra portare ad un ritorno di Mattia Gabbia.

Il Milan rivuole Gabbia: avviati i contatti con il Villarreal

La scorsa estate il classe ’94 è passato in prestito secco al Villarreal, ma dopo pochi mesi potrebbe già fare ritorno a Milano. I Rossoneri, secondo quanto riportato da SOS Fanta, sono ormai lontani da Lloyd Kelly del Bournemouth a causa delle richieste del club, e sembrerebbero intenzionati a riportare a casa Gabbia.

Il club spagnolo, anch’esso in serie difficoltà in difesa, chiederebbe però un piccolo indennizzo per liberare il giocatore con qualche mese di anticipo. La trattativa dovrebbe però sbloccarsi nei prossimi giorni anche a causa della fretta che ha il Milan.