Emergenza in difesa: il nuovo centrale arriva dall’Atleltico

Il Milan vive con pathos l’emergenza difensiva che sta creando non pochi problemi in questo periodo: a gennaio arriverà un nuovo difensore.

I rossoneri sono al centro di un cambiamento radicale in questa stagione e stanno vivendo un periodo di alti e bassi molto complesso. Per Stefano Pioli ci sono continui problemi da gestire, soprattutto di natura fisica che non permettono alla squadra di scendere in campo nel migliore dei modi e di affrontare tutta la stagione al meglio per puntare agli obiettivi fissati a inizio anno.

La dirigenza conosce bene i limiti e i difetti della squadra allenata da Stefano Pioli e a gennaio proverà a prendere un nuovo difensore centrale, visto che gli infortuni continui stanno rendendo impossibile l’utilizzo di tutti quelli attualmente presenti in rosa.

Calciomercato Milan, emergenza in difesa: si pesca dall’Atletico Madrid

Il Milan sta cercando un nuovo difensore centrale per il mercato invernale. I rossoneri hanno bisogno di completare il reparto con un altro centrale visto che Kjaer, Thiaw e Kalulu sono costantemente in affanno e rischiano spesso problemi fisici, come è successo e sta succedendo in questo momento della stagione.

Il futuro del Milan passa necessariamente anche dalle mosse di calciomercato di gennaio. La dirigenza vuole mettere a segno qualche colpo importante ma è chiaro che le cifre da poter mettere a disposizone non sono eccessivamente alte.

Secondo quanto riferisce Marca, l’Atletico Madrid sta facendo piazza pulita rispetto ai calciatori che non sono graditi a Diego Simeone e potrebbe arrivare proprio dai Colchoneros un aiuto per il Milan. I rossoneri possono puntare tutto su Caglar Soyuncu, difensore turco classe ’96 che non riesce a trovare spazio per esprimersi con i biancorossi.

Ex pilastro del Leicester, Soyuncu può diventare un colpo importante per il Milan che con il suo innesto completerebbe definitivamente il reparto e si metterebbe le spalle al coperto in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia ancora più calda e complessa della prima.

L’Atletico Madrid vuole cedere Soyuncu a gennaio, e cerca soprattutto offerte a titolo definitivo ma avendo un lungo contratto fino al 2027 si potrebbe pensare anche a un prestito con diritto di riscatto oppure obbligo condizionato a determinati risultati.

Soyuncu non ha fatto breccia nel cuore di Simeone, tanto da aver disputato solo sette piccoli spezzoni di partita tra Serie A e Champions League. I Colchoneros lo hanno acquistato a zero nella scorsa estate e ora lo valutano non meno di 15 milioni di euro.