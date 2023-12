Empoli-Milan, c’è la data ufficiale della 19° giornata

Pochi istanti fa la Lega Serie A ha pubblicato le date ufficiali di quella che sarà la 19° giornata del campionato di Serie A.

In casa Milan l’asticella dell’entusiasmo è tornata ad alzarsi dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Fiorentina e Frosinone, che sembrano aver scacciato i fantasmi dell’ultimo mese, almeno in parte. L’obiettivo della squadra di Pioli è quello di riavvicinarsi a Juve e Inter quanto più possibile prima delle soste natalizie e tentare l’ultima chance per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions.

Ufficiale, Empoli-Milan si disputerà il 7 gennaio alle 12:30

In queste ultime ore però, la squadra di Stefano Pioli ha scoperto quello che sarà l’immediato destino allo scoccare del nuovo anno, dove dovrà vedersela contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Pochi istanti fa infatti, la Lega Serie A ha pubblicato le date ufficiali di quella che sarà la 19° giornata del campionato di Serie A, ultima del girone di ritorno e prima gara del 2024. I rossoneri scenderanno in campo al Castellani il 7 gennaio nell’ora di pranzo, con fischio di inizio che sarà quindi alle 12:30.