Florenzi: “Pioli sa gestire le critiche”, poi la risposta sui fischi a Leao

Nel post partita di Milan Sassuolo, ai microfoni di DAZN è intervenuto Alessandro Florenzi per commentare il successo rossonero.

A San Siro un Milan tutt’altro che bello ha ottenuto un successo importantissimo contro il Sassuolo di Dionisi. Tre punti arrivati grazie alla rete di Christian Pulisic che portano il Milan a 36 punti sempre al terzo posto in solitaria.

Queste le parole di Florenzi:

L’urlo finale è perché tutti volevamo questa vittoria, sapevamo quanto era fondamentale per noi e per il Milan. Il cerchio è per noi che dobbiamo uscire dal campo con la lingua di fuori