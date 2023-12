Giroud unica nota lieve del Milan: raggiunto uno dei migliori bomber d’Europa

Olivier Giroud è una delle poche note positive del Milan: l’attaccante francese ha raggiunto uno dei migliori bomber d’Europa.

Non è ancora passata la rabbia e la delusione dopo la sconfitta del Gewiss Stadium di due giorni fa. La brutta prestazione contro l’Atalanta e il pareggio visto sfuggire nei minuti finali a causa del gol spettacolare di tacco di Luis Muriel hanno fatto scatenare i tifosi rossoneri, che ora chiedono di nuovo l’esonero di Stefano Pioli.

Il tecnico ex Fiorentina ha però ancora la fiducia della società, ma bisognerà ottenere subito risultati. Il primo obiettivo è provare quantomeno a prendersi il terzo posto nel girone di Champions League che significherebbe retrocessione in Europa League. Per farlo però servirà vincere in casa del Newcastle e in questo momento sembra una montagna difficilissima da scalare.

Per questa sfida così delicata, Pioli può almeno contare nuovamente su Rafa Leao, pronto a tornare in campo dopo lo stop dello scorso 11 novembre. La lesione di primo grado al bicipite femorale destro rimediata in Lecce-Milan è guarita: il portoghese vuole tornare ad aiutare i propri compagni di squadra. Oltre a Leao, Pioli farà affidamento anche a Olivier Giroud, autore di una rete “storica” nella partita di sabato con l’Atalanta.

Giroud raggiunge Kane in testa alla classifica

Sui minuti finali del primo tempo di Atalanta-Milan, dopo che gli orobici erano passati in vantaggio poco prima grazie alla rete fortunosa di Ademola Lookman, i rossoneri trovano il pareggio grazie alla rete di testa su calcio d’angolo proprio di Olivier Giroud. Il gol di testa è sicuramente una delle specialità dell’attaccante francese, che nel 2023 ne ha segnati addirittura otto. L’unico ad averne segnate così tante nell’anno solare nei cinque maggiori campionati europei è soltanto il bomber inglese Harry Kane.

Un piccolo traguardo in un momento nero per il Milan. Eppure, non è l’unico raggiunto dal francese ex Chelsea e Arsenal. Come riportano i Dati Opta, dal 2021 (anno del suo arrivo in Serie A) Giroud è il giocatore più anziano (37 anni) ad aver preso parte ad almeno dieci gol in ciascuna delle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei.

Numeri che mettono in mostra tutta la sua importanza in questa squadra. E con un Luka Jovic che viene da due reti consecutive, anche il problema relativa a una sua riserva sembrano risolti. Ma ora servono i risultati positivi, perché la situazione rischia di diventare pericolosa.