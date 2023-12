Gran galà del Calcio, premiati Maignan, Theo e Leao: il riconoscimento

Premio per i tre campioni dello scacchiere rossonero, i tifosi possono esultare.

Giorni importanti per il Milan, in ripresa dopo le vittorie in campionato con Fiorentina e Frosinone. I rossoneri hanno il dovere di proseguire il proprio cammino nel migliore dei modi, l’obiettivo è ritornare in corsa Scudetto.

La palla passa a Stefano Pioli, chiamato a dare continuità alle prestazioni della sua squadra. L’allenatore parmigiano può sorridere, nonostante l’evidente emergenza infortuni, nelle prossime giornate avverrà il rientro di Rafael Leao oltre a quello di Giroud, di rientro dalla squalifica.

Gran Galà del Calcio, premiati Maignan, Theo e Leao

In questi minuti è in corso il Gran Galà del Calcio, evento durante il quale vengono premiati i migliori giocatori del campionato italiano, in questo caso del campionato 2022/2023. La celebrazione ha visto coinvolti tre giocatori del Milan, ovvero Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Il francese è stato premiato come miglior portiere della stagione di Serie A 2022/2023, decisive le impressionanti parate che hanno spesso salvato i rossoneri. Il connazionale è entrato nella top 11 della scorsa Serie A, al pari dell’esterno lusitano, inserito nel tridente d’attacco della migliore formazione dell’ultimo campionato insieme a Kvaratskhelia e Osimhen.