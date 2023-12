Il nuovo Theo Hernandez è già stato individuato: costa 20 milioni

Il calciomercato del Milan può essere molto sorprendente sotto molti punti di vista: i rossoneri hanno individuato l’erede di Theo Hernandez.

I rossoneri hanno avviato un nuovo progetto importante all’inizio di questa stagione e sono pronti a fare ancora meglio per poter gestire il futuro con molta più concretezza. Gli obiettivi del Milan sono molto importanti, ci sono grandi traguardi da raggiungere e non sarà assolutamente semplice rivivere i fasti di un tempo come, invece, vorrebbe la dirigenza e tutta la tifoseria.

I colpi che possono arrivare in casa Milan sono di valore indiscusso e si sta iniziando anche a guardare al futuro più distante, con nomi giovani che possono costruire il Milan che verrà.

Calciomercato Milan: ecco l’erede di Theo Hernandez

Il Milan ha trovato in Theo Hernandez il terzino perfetto per l’idea di gioco di Stefano Pioli e il francese sta mettendo in mostra qualità incredibili da quando veste la maglia rossonera. Il suo talento è importantissimo per le sortite offensive del club e nell’ultimo periodo è stato anche utilizzato da difensore centrale nei momenti di emergenza totali della rosa. L’ex Real Madrid è un leader del gruppo, ha ereditato più volte anche la fascia da capitano ed è un pilastro anche per i tifosi.

E ora la dirigenza sta cercando anche il suo erede perché ha bisogno di un degno sostituto e non solo di calciatori adattati che fanno perdere anche il senso della concorrenza e possono far calare il rendimento in alcuni periodi della stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan si è inserito nella corsa a Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona. L’esterno mancino è un classe 2001 e sta facendo faville con la squadra rivelazione di questa stagione. Secondo quanto riferisce il giornalista Ekrem Konur il Milan è interessato a Gutierrez ma ovviamente non è l’unica squadra sulla freccia spagnola.

Cresciuto nel Real Madrid ha lasciato il club a titolo definitivo nell’agosto del 2022 e ora si sta prendendo la scena nel calcio spagnolo. Forte in fase di spinta e anche molto accorto in fase difensiva, Gutierrez sarebbe il perfetto erede di Theo Hernandez anche se non sarà semplice acquistarlo.

Sulle sue tracce ci sono anche il Manchester City, pronto a sferrare l’assalto decisivo a giugno, e poi anche il Real Madrid che si è pentito di averlo ceduto e vorrebbe riportarlo alla corte di Carlo Ancelotti. Il Girona chiede non meno di 20 milioni per cedere l’esterno mancino che se continuerà su questi ritmi avrà anche altri estimatori.