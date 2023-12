“Il peccato originale…”: Milan, il giudizio di Sacchi genera polemiche

L’ex tecnico del Milan ha analizzato la stagione dei Rossoneri individuando un principale errore all’origine di tutti i problemi.

Quello del 2023 non sarà di certo un Natale molto sereno (sportivamente parlando) per tutti i tifosi del Milan. Il club sta senza dubbio attraversando il peggior momento della gestione Pioli e lo Scudetto vinto due stagioni fa sembra ormai un lontanissimo ricordo. Il pareggio in extremis con la Salernitana ha probabilmente tagliato in fuori in maniera definitiva il Diavolo dalla corsa al titolo e la stagione appare già molto compromessa.

Il percorso in Champions League si è concluso già ai gironi, complice un sorteggio molto sfortunato, e ora l’Europa League rischia di essere l’ancora di salvezza per una squadra in balia delle onde. In campionato sarà invece obbligatoria la qualificazione alla prossima Champions League per non compromettere anche la prossima stagione, dove bisognerà ricostruire tutto e partire da zero.

Le cause che hanno portato a queste serie di delusioni sono sicuramente molteplici e individuare l’origine di tutto è davvero molto complicato. Nonostante ciò però Arrigo Sacchi, da sempre vicino all’ambiente rossonero, ha detto la sua su quello che sta accadendo e ha anche ipotizzato cosa può aver portato a questa annata al momento del tutto fallimentare.

Sacchi sicuro sul Milan: “Il peccato originale sta nel mercato estivo”

L’ex allenatore rossonero è stato protagonista di un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e tra i temi trattati non poteva ovviamente mancare un’analisi sul periodo buio che stanno attraversando Leao e compagni. Secondo Sacchi molti dei problemi del club derivano da una sessione di calciomercato totalmente errata e basata sull’acquisto di troppi stranieri:

Il peccato originale sta a mio avviso nel mercato estivo. Sono stati acquistati soltanto giocatori stranieri, che non venivano da esperienze brillanti e, in più, dovevano abituarsi al calcio italiano. Se costruisci una squadra completamente nuova e basata sugli stranieri, sarebbe necessario avere pazienza. Ma la pazienza nel calcio è una merce molto rara.

Le parole di Sacchi evidenziano quindi quella che è stata secondo il tecnico romagnolo una campagna acquisti completamente sbagliata, incentrata troppo su giocatori non italiani. Come affermato da Sacchi i giocatori stranieri (nella maggior parte dei casi) hanno bisogno di più tempo per abituarsi del tutto ad un calcio sicuramente non semplice come quello italiano, ma la pazienza non è di certo una delle virtù su cui si basa questo sport.