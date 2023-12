Inter e Juventus battute, il Milan paga la clausola

Il Milan prova il colpo con il baby fenomeno. Anticipa le rivali nella trattativa Juventus e Inter pagando la clausola del giocatore

Il Milan non vive uno dei momenti migliori degli ultimi anni. In campionato, nonostante l’ultima partita vinta contro il Frosinone, è in ritardo dal gruppo a due di testa. In Champions League, invece, l’eliminazione dalla coppa dalle grande orecchie è molto vicina, con il rischio di essere fuori da tutte le competizioni europee. Nell’ultimo mese, tra sconfitte, pareggi subiti in rimonta e vittorie arrivate per il rotto della cuffia, le certezze della squadra sono state minate.

La dirigenza, visto il momento no con i risultati, piomba sul mercato per provare a rafforzare la rosa rossonera. Il prossimo obiettivo è Ouedraogo dello Schalke 04, battendo così la concorrenza delle altre due italiane che lo seguono Juventus e Inter.

Milan, pronto l’assalto ad Ouedraogo dello Schalke 04

La dirigenza rossonera, vuole provare il colpo a centrocampo dalla Germania. In Pole ci sarebbe il baby fenomeno dello Schalke 04 Ouedraogo, trequartista, centrocampista centrale e ala della squadra tedesca. Il giovane 17enne ha collezionato undici presenze nel campionato di serie B tedesco con la squadra di Gelsenkirchen, segnando anche una rete.

Il talento, nato nel 2006, di nazionale tedesca, ha sempre giocato con la maglia dello Schalke sin dalla tenera età, è un centrocampista imponente alto oltre il metro e novanta e il suo valore si aggira intorno ai 6 milioni di euro. La squadra tedesca però, ha messo una clausola rescissoria di 12 milioni sul giocatore ed è proprio così che la dirigenza del Milan vuole assicurarsi le prestazione del giovanissimo tedesco. Il piano dei rossoneri e Furlani, sarebbe quello di portarlo a Milanello già nella prossima sessione di mercato di gennaio, anticipando tutte le concorrenti che seguono il talento dello Schalke 04.

Come riportato dal giornalista Gianluigi Longari, il Milan, sarebbe l’unica squadra, tra le 3 che seguono il baby centrocampista (Milan, Juventus e Inter), a potersi permettere di pagare la clausola rescissoria e quindi assicurarsi Ouedraogo.

Il giocatore tedesco, andrebbe a rafforzare il reparto centrale del campo che è in fortissima difficoltà negli ultimi mesi, tra infortuni e giocatori non all’altezza della squadra rossonera.

Il giovane talento, potrebbe portare una ventata di aria fresca nello spogliatoio del Milan, dilaniato e diviso tra infortuni e morale non elevatissimo. Per i rossoneri, serve una scossa e un cambio di direzione deciso per dare un senso alla stagione corrente.