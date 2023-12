Kjaer: “Oggi contava solo vincere” poi il retroscena su Theo centrale

Le dichiarazioni dei protagonisti della vittoria del Milan ottenuta a San Siro contro il Sassuolo nell’ultimo match del 2023.

Il Milan è riuscito a chiudere l’anno solare con un successo importante che permette di chiudere con un sorriso. I rossoneri a San Siro sono riusciti a vincere 1-0 contro il Sassuolo nel 18^ turno di Serie A e a decidere il match è stata una rete di Christian Pulisic. Con questi tre punti la squadra di Stefano Pioli sale in classifica a quota 36 punti confermando il terzo posto.

Kjaer svela cosa ha detto a Theo che ha giocato con lui al centro alla difesa

In seguito al triplice fischio il difensore rossonero Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire le sue impressione sulla vittoria contro il Sassuolo: “Siamo contenti, tre punti molto importanti per noi. Per me come difensore vincere 1-0 è sempre una bella cosa. Abbiamo fatto partite migliori ma oggi contava solo vincere”.

Sui consigli dati a Theo: “L’unica cosa gli è detto è di starmi vicino e ascoltarmi (ride, ndr). Lui ha grande qualità ed è un ottimo giocatore”.

Sul giovane Simic: “L’ho visto per la prima volta quando siamo stati a Los Angeles questa estate, ha fatto un allenamento che mi è piaciuto ed è entrato con personalità. Mi piace perché lavora tanto sia in campo che fuori, piano piano si farà esperienza crescendo”.