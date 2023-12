L’addio è ormai scritto: la scelta di Pioli conferma tutto  

In casa Milan sembra ormai essere sempre più certo l’addio del calciatore a fine stagione, con Pioli che continua a lasciarlo fuori squadra.

Continua il periodo no del Milan di Stefano Pioli, che contro l’Atalanta ha perso nuovamente. Le precedenti sconfitte contro Juve e Udinese e i pareggi maturati con Napoli e Lecce sono solo alcuni dei risultati pessimi inanellati dal Milan in questi primi mese di stagione. Ma non c’è tempo per pensare al campionato, dato che mercoledì sera la squadra di Stefano Pioli scenderà nuovamente in campo e questa volta per un test ben più decisiv0 rispetto a quello effettuato a Bergamo.

Il Milan volerà in Inghilterra per disputare l’ultima gara contro il Newcastle, con i rossoneri che vogliono continuare a coltivare la speranza di accedere agli ottavi di Champions League. Non sarà però un’impresa semplice, soprattutto perchè i rossoneri si presenteranno alla sfida con la squadra ancora decimata dagli infortuni, soprattutto in difesa.

Milan, ancora fuori Krunic: la sua cessione sembra ormai certa, i dettagli

Tegola rognosa per il Milan, che dovrà fare affidamento sui non titolarissimi per tentare di arginare il club inglese. Ma in attesa di conoscere quelle che saranno le scelte delle formazioni ufficiali, ecco di seguito quelli che potrebbero essere i probabili schieramenti dei due allenatori.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

A saltare all’occhio continua ad essere l’assenza di Rade Krunic, escluso anche questa volta dagli 11 titolari di mister Pioli, che sembra non avere fiducia nelle sue capacità. Situazione che sta costringendo il giocatore a guardarsi intorno, dato che molto probabilmente questi saranno gli ultimi mesi in cui vestirà la maglia rossonera.

Rade Krunic stesso vuole lasciare il Milan quanto prima, dopo aver già sfiorato l’addio ai rossoneri già in estate. Il bosniaco avrebbe già raggiunto un accordo per un triennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione bonus compresi con il Fenerbahce. Da segnalare quanto il centrocampista sia stato vicino al club turco, dove di fatto ritroverebbe anche il connazionale Edin Dzeko.

La richiesta del Milan è chiara: si partirà da una base di trattativa di 6-7 milioni di euro.