Le formazioni ufficiali di Newcastle-Milan: le scelte di Pioli

Alle ore 21:00 al St James’ Park andrà in scena la sfida tra Newcastle e Milan, Pioli ha scelto la formazione ufficiale

Il Milan scenderà in campo al St James’ Park alle ore 21:00 per affrontare il Newcastle nell’ultima giornata del Gruppo F di Champions League. Per rimanere quantomeno in Europa League i rossoneri devono vincere, per qualificarsi agli ottavi di finale devono sperare che il Borussia Dortmund batta il Paris Saint-Germain

Newcastle Milan: le formazioni ufficiali

Stefano Pioli ha scelto la formazione ufficiale per quella che è forse la partita più importante della stagione.

Questo l’undici titolare scelto dal tecnico parmense:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Scelte quasi obbligate per Pioli. In difesa confermato Theo in posizione centrale: insieme a lui Tomori, Calabria e Florenzi.

A centrocampo ancora Reinjders in posizione centrale, affiancato da Musah e Loftus-Cheek.

Davanti torna Leao, insieme a Pulisic e Giroud.