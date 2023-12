Leao contro tutti: ennesima frecciata del portoghese

Rafael Leao non le manda a dire. Il portoghese ha beccato ancora una volta la critica sui propri canali social con una storia provocatoria.

Tra i calciatori maggiormente bersagliati dalla tifoseria milanista spicca Rafael Leao. Colui che dovrebbe dare quel quid in più allo scacchiere di mister Pioli sta deludendo le aspettative. Il portoghese sta infatti performando al di sotto delle sue possibilità (solo quattro reti in 19 presenze stagionali).

Ciò non viene apprezzato dal popolo rossonero, che a poco a poco sta cominciando a mugugnare di fronte alle prestazioni di un calciatore che per le sue doti potrebbe spostare gli equilibri. Il numero 10 rossonero non pare condividere il pensiero della critica.

Milan, Leao risponde alle critiche: la replica sui social

Talvolta il portoghese ha risposto, in maniera velata, alle opinioni opposte degli addetti ai lavori e dei tifosi. Anche questa volta Leao ha utilizzato i propri canali social per esprimere il proprio dissenso. In questa circostanza il classe 1999 ha scelto Instagram come piattaforma, in particolare tramite una storia.

Il post condiviso ritrae in maniera abbastanza chiara quale sia l’unico focus del numero 10, che assieme al Milan intende lasciarsi alle spalle gli “haters” e imboccare la discesa verticale dei sogni più floridi.