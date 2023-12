Leao-Milan, fissata la data del rientro: Pioli gongola

Una delle giornate più importanti da quando Stefano Pioli ha messo piede a Milanello. Il retroscena sul Frosinone e le novità dall’infermeria.

Dopo il passo falso in Champions League il Milan ha vissuto ore di apprensione vista la visita dei piani alti al centro d’allenamento. Pioli ha avuto ancora una volta l’appoggio di Cardinale e Furlani. Ma questa volta potrebbe pesare moltissimo un possibile blackout in casa contro il Frosinone. Ultima spiaggia? Chiamiamoli così. Mai dire mai. Che il diavolo debba rialzarsi da questa serie così discontinua a livello di risultato ormai è un dato di fatto.

Per risorgere Stefano Pioli si deve aggrappare agli unici rimasti potremmo dire. Perché l’infermeria non è mai stata così piena e ora le assenze iniziano a incidere anche a livello di programmazione di mercato. In difesa ci sono tante opzioni, ma poche certezze. Questa sera ci sarà o un debutto, o un terzino naturale sarà costretto a fare coppia di difesa con Tomori; Simic e Bartesaghi scalpitano. Anche Krunic potrebbe arretrare. Crisi difensori? Tutto questo è a causa dei ko di Kjaer, Kalulu, Pellegrino e Thiaw.

Emergenza difesa ma non solo, quanto manca (a) Rafa

Kjaer mette nel mirino il match di Bergamo fissato per il 9 dicembre. A confermarlo è lo stesso Stefano Pioli nelle parole rilasciate alla vigilia del match contro il Frosinone di Di Francesco. Stefano aggiunge: “Leao? Faremo di tutto per riavere Rafa con l’Atalanta, sono sicuro che a breve finirà l’emergenza“. In questo momento Kjaer e Leao mancano eccome. Nel reparto offensivo, dopo la trasferta di Lecce (2-2), Pioli ha dovuto fare a meno di Okafor e Leao per infortuni. Giroud si fece espellere, per due settimane. Pulisic, Jovic e Chukwueze compongono di fatto il nuovo tridente del diavolo.

Davanti però mancano gol e mancano giocate. Quando hai Leao su una corsia, è logico che durante la partita può avere strappi importanti e diventare un fattore determinante in fase di attacco. Quando non hai Leao, devi saper sfruttare le alternative. Alternative che in questo caso sarebbero ricadute a Okafor che però è ancora ai box. E quindi a sinistra ci sarà Pulisic. Davanti toccherà a Jovic (con l’ipotesi Camarda a gara in corso). Per il serbo la partita contro il Frosinone suona come ultima chance dopo i vari flop da inizio stagione.

Stefano Pioli contro il Frosinone non potrà sbagliare. Sembra facile dirlo, ma è davvero vietato perdere. Nella chiacchierata di qualche giorno fa con la dirigenza sicuramente avranno parlato di mercato e di come riparare a queste numerose emergenze, ma il discorso principale secondo Sky Sport era soprattutto la panchina del Milan.