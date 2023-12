Leao, nuova canzone in arrivo: collaborazione con un calciatore di Serie A!

Rafael Leao ha mostrato doti fuori dal comune non solo in campo, ma anche al microfono. Il portoghese potrebbe presentare un nuovo pezzo, in collaborazione con un top di Serie A.

Malgrado un momento della carriera non brillante, Rafael Leao si è sempre dimostrato un calciatore pieno di talento, capace di fare la differenza. Il portoghese ha mostrato le proprie doti non solo nel rettangolo verde, ma anche fuori.

Nel momento in cui sveste i panni del giocatore, il numero 10 ama dilettarsi nel canto, sotto lo pseudonimo di “WAY45″. Leao potrebbe tornare al microfono molto presto, al fianco di un altro top di Serie A.

Leao, pronto un nuovo pezzo: il featuring con un campione di A

Nella puntata di Dazn Heroes, Moise Kean ha esternato la propria passione per il canto, condivisa con l’amico Leao. Di seguito quanto dichiarato dall’attaccante azzurro:

“Siamo in tre che la cantiamo, gli altri due sono amici che sono cresciuti con me. Il prossimo pezzo arriverà presto. Mi piace far musica, mi calma. Weston McKennie e Rafa Leao sono spesso a casa mia, scriviamo e cantiamo”.

Kean ha annunciato una collaborazione imminente con il portoghese: