Leao punta il Newcastle: titolare in Champions ad una condizione

Il momento tanto atteso dai tifosi del Milan potrebbe essere finalmente arrivato: che ne è del recupero di Rafa Leao? Le ultime sul possibile ritorno in campo del gioiello portoghese in Champions League.

Le lancette sembrano scorrere lentissime sugli orologi dei tifosi rossoneri dallo scorso 11 novembre, quando il talento portoghese di Rafael Leao ha dovuto abbandonare il campo del Lecce dopo soli dieci minuti di gioco.

Un infortunio muscolare costato caro al Milan, nonostante i punti preziosi che è riuscito a mettere a segno nelle giornate di campionato – fatta eccezione per il tonfo di ieri contro l’Atalanta.

Ad attendere adesso il Diavolo, però, c’è una sfida da dentro o fuori: il Newcastle. E nella notte di Champions League non potrà di certo farsi trovare impreparato. Perché di passi falsi, adesso, non ne possono essere più fatti. Per questo il popolo milanista attende fiducioso gli sviluppi del rientro del portoghese, per cui ora emergono importanti novità.

Rientro Leao: la condizione necessaria

Dopo il duro colpo di ieri, i tifosi rossoneri oggi possono tirare un sospiro di sollievo: Leao potrà esserci contro il Newcastle. L’attaccante dovrebbe essere recuperato a pieno, come confermato dall’allenamento di questa mattina.

Nel corso della partita organizzata da Pioli con la Primavera, infatti, il portoghese ha giocato senza alcun fastidio.

Se ciò dovesse essere confermato nei prossimi giorni e Leao dovesse ancora rispondere positivamente, potrebbe guadagnare una maglia da titolare per mercoledì. Altrimenti c’è il rischio panchina.

In ogni caso è festa oggi a Milanello, grazie al timido sole in grado di scacciare le nubi bergamasche di ieri.