“L’eliminazione aiuta Moncada”: Milan, ora l’affare di mercato può decollare

Il Milan torna a guardare al mercato e i nomi rimbalzati nelle ultime ore suonano come un ritorno, infatti il calciatore in questione era obiettivo anche nell’ultima sessione.

Il Milan sta vivendo una stagione drammatica in chiave infortuni. Tra i tanti reparti in cui ci sono state delle defezioni è sicuramente l’attacco ad aver patito le pene peggiori. Prima l’infortunio di Pulisic, poi quello di Leao contro il Lecce, senza poi dimenticare le varie vicissitudini di Giroud.

La situazione ha naturalmente condizionato anche la riserva Okafor che ha faticato molto in questa prima parte in maglia rossonera. Problemi nel trovare il ruolo giusto e poi problemi fisici che hanno frenato la sua ascesa. Ora quindi si pensa al mercato.

Dunque è obbligatorio sondare il terreno in vista per la sessione di Gennaio che vedrà i rossoneri assoluti protagonisti della sessione di mercato e con l’obiettivo di dare a Pioli una rosa finalmente completa. Ovviamente sempre rimanendo però nell’idea “green” puntando sui giovani e continuando un progetto iniziato quest’estate con ottimi risultati vedendo comunque il lavoro dei nuovi acquisti, nonostante i costanti problemi fisici.

Il Milan tenta il colpo grosso in attacco

Il nome nuovo sul taccuino di Moncada è quello di En-Nesyri. Perché rimbalza questo nome? Perché ieri il Siviglia ha salutato in anticipo l’Europa arrivando quarta nel suo girone e non potendo nemmeno più puntare sul suo “prato preferito”, l’Europa League. Gli spagnoli dunque hanno bisogno di recuperare il fondo perso dall’eliminazione e molti pezzi pregiati potrebbero essere venduti già da gennaio e dunque il marocchino come tanti altri nel prossimo mese si potranno trovare al centro di una serie di trattative su cui difficilmente potranno dire di no.

Da non sottovalutare però nemmeno la situazione di casa Milan. Come abbiamo già scritto in mattinata, il Milan questa sera si gioca una bella fetta dei prossimi investimenti. Infatti se i rossoneri avranno lo stesso futuro del Siviglia e dunque chiudendo il girone al quarto posto, fuori da ogni competizione, anche il mercato invernale potrebbe essere influenzato negativamente. Quindi per ogni discorso sarà decisivo aspettare il responso della serata per capire la strategia che adotterà la squadra rossonera per la seduta di mercato imminente. E’ fondamentale per i rossoneri restare in Europa, il sogno è la Champions ma la società vorrebbe restare anche in Europa League.