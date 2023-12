LIVE – Conferenza stampa di Pioli

Alla vigilia di Milan Sassuolo, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match

Domani alle ore 18:00 allo Stadio San Siro andrà in scena Milan Sassuolo gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Un incontro che chiuderà il 2023 calcistico dei rossoneri davanti ad oltre 70mila spettatori.

Stefano Pioli, proprio in questi istanti ha presentato la sfida in conferenza stampa

Le parole di Stefano Pioli

Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero:

LA SETTIMANA DELLA SQUADRA: “Settimana di lavoro, siamo concentrati solo per migliorare il presente del Milan. Abbiamo lavorato con tanta cura per mettere in campo domani una prestazione vincente. Il Milan deve vincere, abbiamo bisogno di punti. Non possiamo pensare di rimediare la stagione solo con domani. Abbiamo un girone di ritorno e le altre competizioni, c’è tempo. Dobbiamo però iniziare a dare continuità ai risultati senza cadere in giornate sfortunate”.

IL RITORNO DI GABBIA?: “Non parlo perché il mercato non è iniziato ma in ogni caso non parlo. Poi non dico altro, so solo che la società si è messa a disposizione per coprire questi buchi”.

SUL SASSUOLO: “Il ricordo dello scudetto è inevitabile, ma bisogna ricordare le sconfitte avute qui in casa ed è importante ricordarle. Non ho paura per domani, la squadra l’ha preparata bene la partita e quindi siamo carichi e concentrati per la partita. Li abbiamo studiati tanto, è una squadra che costruisce e segna tanto ma ne prende tanti. Dobbiamo stare attenti agli esterni e i centrocampisti, però dobbiamo approfittare della loro difesa fragile”.

ULTIMA SPIAGGIA?: “No, non lo è. Dobbiamo dare tutto in ogni partita, abbiamo commesso degli errori, ma non ho nulla da dire sui ragazzi. A Salerno gli errori ci hanno impedito di vincere”.

LA SETTIMANA DI PIOLI, PARTITA PER LEI DECISIVA?: “Non ho sentito Cardinale in questi giorni. Ho vissuto la settimana lavorando tanto e festeggiando il Natale con la famiglia, onestamente non penso al mio futuro, dobbiamo pensare al presente del Milan. Serve tornare alla vittoria, per tutti”.

IBRA?: “Ho sentito Ibra, tramite messaggi, abbiamo parlato di come si allenava la squadra e nient’altro”.

ALCUNI LEADER DEVONO FARE DI PIU’ ?: “Non si può dire, noi siamo un gruppo unico, vogliamo trovare soluzioni e vogliamo crescere. Conosciamo la situazione e tutti vogliamo fare e dare di più.

LEAO?: “Rafa arriva da un infortunio, per voi è normale ritornare subito al top? Lui che gioca tra strappi e corsa, non è facile”.

THEO HERNANDEZ?: “Non ho nulla da dire su di lui, bisogna solo dirgli grazie per il sacrificio che sta facendo. Si è messo a disposizione di tutti e si è messo a giocare da centrale ad altissimo livello”.

IN COPPA ITALIA BENNACER E CHUKWUEZE ?: “Non lo so, ne stiamo parlando. La speranza è tenerli, ma i ragazzi hanno un obbligo di presentarsi alla propria Nazionale dopo la partita di domani”.

AL MILAN MANCA DI COMPATTEZZA?: “Beh lo sappiamo che manca, ci muoviamo male, alcune volte i cinque dietro rimangono bassi mentre i cinque avanti rimangono alti.. dobbiamo lavorare su ciò”.

IL MOMENTO DI GIROUD: “Non ha ricerca ossessiva del gol, ma essendo un goleador questo digiuno non gli fa bene. Ma sono convinto che smentirà tutti”.

LA SQUADRA SPEZZATA A META’: “Non c’è stato un momento dove abbiamo perso l’incantesimo. Sono situazioni, l’entusiasmo si è creato con i tifosi e il gioco della squadra. I tifosi restano e domani so che San Siro è sold-out, ora tocca a noi rispondere presente”.

SULL’EPISODIO DEL SECONDO GOL DELLA SALERNITANA E LA MANCANZA DI PROTESTE: “Chi ha giocato sa che bisogna saper parlare in campo e tutti lo sanno che serve questa cosa, sappiamo che dobbiamo crescere in campo anche sotto questi aspetti”.

CALO NEL SECONDO TEMPO?: “Napoli e Lecce si, Salerno… è difficile dirlo, avevamo molte occasioni per vincerla, poi c’è l’episodio di Tomori, c’è il colpo di testa di Calabria alla fine. Quando parliamo che serve continuità in campo, ci riferiamo a questo. Dentro la partita dobbiamo sfruttare ogni singolo episodio”.

UNA COSA DA CAMBIARE NEL 2024: “Una c’è ma non devo ripeterla”