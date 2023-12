Maldini-Milan, l’attacco è pesantissimo: “Un arrogante che si crede intoccabile”

Durissima critica nei confronti dell’ex dirigente rossonero. Le parole nei suoi riguardi non sono passate inosservate.

Negli ultimi giorni è tornato a far discutere il nome di Paolo Maldini. L’ex capitano del Milan ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove senza troppi giri di parole ha duramente criticato il presidente rossonero Paolo Scaroni e si è sicuramente tolto qualche sassolino dalle scarpe. Il suo licenziamento nella scorsa estate aveva fatto molto discutere e tanti tifosi avevano fortemente criticato le scelte della società.

L’intervista del leggendario difensore ha lasciato tutti senza parole e – seppur era abbastanza evidente che non ci si fosse lasciati nel migliore dei modi – nessuno si sarebbe mai aspettato un attacco così diretto nei confronti della società. Dopo aver letto le dichiarazioni di Maldini i tifosi si sono spaccati in due fazioni. Da un lato coloro che hanno sostenuto il loro ex capitano, criticando alla società soprattutto i modi, e dall’altro lato coloro che hanno appoggiato la società non ritenendo Maldini all’altezza dell’incarico.

Tra le persone che hanno criticato Maldini c’è stato anche il giornalista Paolo De Paola, che non ha assolutamente tollerato le parole dell’ex rossonero vedendole poco appropriate, anche per il momento poco positivo che sta vivendo la squadra. Per il giornalista Maldini ha infatti approfittato del periodo no del Milan per sparare a zero sulla società.

De Paola su Maldini: “Giocatore fenomenale, ma manager discutibile”

Il noto giornalista ha pubblicato un editoriale su Sportialia.com dove non sono mancate dure critiche nei confronti di Maldini. Secondo De Paola l’ex rossonero non è ovviamente criticabile per quello che ha dato al calcio giocato, ma ciò non lo rende esente da critiche per il suo operato da dirigente:

Fenomenale giocatore, ma manager discutibile nei suoi attacchi personali da ex dirigente. Non ci fosse stato questo momento difficile per il Milan avrebbe svelato quei pettegolezzi nei confronti dei suoi ex dirigenti?

Nella vita ci si confronta senza ritenersi continuamente offesi solo perché arriva qualche legittima critica. No, caro Maldini, questo non è parlar chiaro, ma pura e semplice arroganza di un predestinato (in campo) che si ritiene intoccabile anche dietro una scrivania.

Le parole scritte e pubblicate da De Paola sono quindi un chiaro attacco a Paolo Maldini che, a detta sua, non è stato all’altezza del compito assegnatogli dalla società e merita di essere criticato anche se è stato una bandiera del club.