“Meno sicurezza?”, Kjaer suona la carica prima di Milan-Sassuolo

Milan-Sassuolo prima del fischio d’inizio Kjaer, difensore rossonero si è espresso ai microfoni di Sky Sport sulla gara e sul momento difficile che sta vivendo la squadra.

Il Milan ha un unico obiettivo oggi ed è quello di chiudere il 2023 con una bella vittoria motivo per il quale la partita alle 18:00 contro il Sassuolo sarà importantissima. I rossoneri devono riscattarsi da quel pareggio contro la Salernitana che non è piaciuto molto in casa Milan e nemmeno ai tifosi, adesso però c’è l’occasione per fare bene. Il Sassuolo anche punta a vincere troppi risultati negativi nelle ultime gare, motivo per il quale il Milan dovrà rimanere sempre concentrato visto che i neroverdi hanno dimostrato che con le big hanno quello sprint in più. La squadra di Dionisi infatti è stata l’unica a battere sia Inter che Juve in questa prima parte di campionato.

Kjaer nel pre Milan-Sassuolo: le parole

Prima del fischio d’inizio ai microfoni di Sky Sport ha parlato Kjaer, difensore del Milan che si è espresso sul momento difficile dei rossoneri ma anche sulla gara di oggi:

Sul Milan:

“Abbiamo avuto bei momenti ma anche momenti di delusione. Nel calcio ci sono i momenti difficili è faticoso giocare tutte queste partite una dietro l’altra però questa sera è importante e bisogna fare una buona partita con il Sassuolo”.

Sugli ultimi risultati:

“Il pareggio con la Salernitana non voglio dire che c’ha tolto sicurezza però comunque il risultato conta, tutti i punti persi danno un’immagine un po’ sporca. Adesso per la squadra che è il Milan deve vincere le prossime tre gare. Non sarà facile, perché il Sassuolo ha fatto buoni risultati qua, ma dobbiamo farcela”.

Sulla squadra: