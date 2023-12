Milan, acquisto anticipato a gennaio: e bye bye Krunic

Il futuro di Rade Krunic al Milan sembra essere sempre più incerto. Il centrocampo bosniaco potrebbe salutare i rossoneri a gennaio.

Il futuro con la maglia rossonera di Rade Krunic sembra essere stato avvolto da un velo di incertezza. La società rossonera potrebbe decidere di dire addio al centrocampista ex Empoli per aprirsi nuove opportunità in vista del mercato di gennaio. Il club rossonero, in quest’ultimo periodo, sta valutando attentamente il futuro di Rade Krunic.

Il centrocampista sembra non essere più al centro del progetto tecnico tattico di mister Stefano Pioli e questo potrebbe spingere la società rossonera ad optare per la cessione, che potrebbe arrivare già a gennaio. Il centrocampista è seguito da diversi club, in particolar modo dalla Turchia. Il Milan sta valutando in maniera dettagliata le diverse soluzioni per capire se dire addio o meno al centrocampista bosniaco.

La cessione di Krunic potrebbe anticipare l’arrivo del difensore

Oltre al campo, l’attenzione del Milan sembra essere rivolta soprattutto alla prossima sessione di calciomercato. Viste le diverse defezioni nel reparto arretrato, una delle priorità della società rossonera in vista della campagna acquisti di gennaio sarà il difensore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan si trova attualmente immerso nella ricerca del giusto difensore da mettere nelle mani di mister Stefano Pioli. L’obiettivo principale del club rossonero sembra essere il difensore del Betis, Juan Miranda, il cui contratto scadrà a giugno, rendendo così il giocatore disponibile a parametro zero.

Nonostante la prospettiva di acquisire il talentuoso terzino a costo zero al termine della stagione, il Milan mira ad assicurarsi il suo arrivo già nel mese di gennaio. Tuttavia, finora il Betis non ha manifestato grande apertura nei confronti di un anticipato trasferimento.

L’idea del Milan sarebbe quella di ottenere i fondi necessari per un eventuale indennizzo al Betis tramite la vendita di Rade Krunic. Questa potrebbe essere una delle opzioni per anticipare il terzino sinistro classe 2000. Sul centrocampista bosniaco ci sarebbe da tempo il Fenerbahçe. La società turca è pronta a fare sul serio per accaparrarsi il calciatore ex Empoli.

La partenza del centrocampista bosniaco, di fatto, potrebbe garantire una somma di denaro che il club rossonero investirebbe nell’acquisto anticipato di Juan Miranda. Il calciatore spagnolo arriverebbe in rossonero come vice di Theo Hernandez.

Sebbene l’interesse per Miranda sia evidente, i dirigenti del Milan mantengono chiare le priorità per il mercato di gennaio: un difensore centrale e un attaccante. Per il Milan sarà fondamentale colmare le diverse lacune nei reparti per affrontare la seconda parte di stagione nel miglior modo possibile. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se la cessione di Krunic al Fenerbahçe avverrà, così da permettere al Milan di anticipare l’arrivo in rossonero di Miranda.