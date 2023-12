Milan, ansia per Bennacer: l’Algeria lo convoca per la Coppa d’Africa

Preoccupa la situazione di Bennacer che, dopo l’infortunio al crociato, potrebbe saltare altre partite.

Non c’è pace per il Milan. Se sul campo la squadra è in netta ripresa a livello di risultati, non si può dire lo stesso fuori dal campo. Quest’oggi, infatti, sono arrivati gli esiti degli esami di Okafor e Pobega, che hanno evidenziato una lesione per entrambi.

Per i due giocatori, dunque, è finito il anticipo il “2023 calcistico”. I problemi per Pioli, però non sono finiti: infatti Bennacer, appena rientrato dall’infortunio, potrebbe saltare altre partite.

Bennacer pre convocato dall’Algeria: ora la decisione spetta a lui

Come riportato da SportMediaset, Ismael Bennacer è stato pre convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa. Il ct Belmadi, infatti, ha inserito il centrocampista del Milan nella prima lista di 55 giocatori per il torneo che si giocherà dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024.

Entro il 31 dicembre la lista verrà ridotta a 27 giocatori ma, comunque, la sensazione è che il giocatore andrà a disputare questa competizione. Pioli, dunque, molto probabilmente, dovrà fare a meno di lui almeno per le partite contro Roma, Udinese e Bologna.