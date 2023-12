Milan, assalto al nazionale azzurro: svelata la condizione per l’acquisto

Interesse dei rossoneri per uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A, i tifosi sognano il suo arrivo.

Matchday per il Milan di Stefano Pioli, impegnato quest’oggi contro il Frosinone per la quattordicesima gara del campionato di Serie A. La massima competizione italiana ha aperto le danze nella serata di ieri con Monza-Juventus, terminata con una vittoria in extremis per i bianconeri che si sono decisamente allontanati dal Diavolo, lasciato a sette punti di distacco. I meneghini dovranno ridurre il gap di classifica ad ogni costo, la conquista del ventesimo Scudetto resta l’obiettivo principale soprattutto dopo la delusione arrivata in Champions League.

Il cammino dei lombardi è compromesso, solo un miracolo garantirebbe l’accesso alle fasi finali del torneo. Infatti, lo scenario si manifesterebbe unicamente in caso di vittoria dei rossoneri in terra inglese e di successo da parte del Borussia Dortmund, già sicuro di aver raggiunto gli ottavi in prima posizione. La sconfitta incassata per mano dei tedeschi ha lasciato una grande ferita, a fare la differenza sono stati gli episodi, uno su tutti il rigore fallito da Olivier Giroud. Da non dimenticare l’infortunio rimediato da Thiaw, che ha lasciato il reparto difensivo senza interpreti di ruolo poiché il tecnico emiliano ha schierato Rade Krunic al fianco di Tomori.

Milan, occhi puntati su Samuele Ricci: tutto dipende da Krunic

Il centrocampista bosniaco è uno dei pupilli di Pioli che può contare sul suo grande spirito di sacrificio che gli consente di occupare diversi ruoli in mezzo al campo, Krunic rappresenta un vero e proprio jolly di cui tutti gli allenatori vorrebbero disporre. Proprio l’ex Empoli è uno dei nomi più discussi in vista della prossima sessione di mercato: infatti, come trapelato negli ultimi giorni, il classe ’93 avrebbe chiesto un aumento di stipendio che, se non venisse accettato dalla dirigenza rossonera, porterebbe al suo addio.

Uno dei profili più in voga per sostituire Krunic sarebbe quello di Samuele Ricci, centrocampista attualmente in forza al Torino. Il talento azzurro ha letteralmente stregato lo scout milanista che spingerà per il suo arrivo a partire dalla finestra invernale di calciomercato. Ricci, quest’estate molto vicino al passaggio alla corte di Maurizio Sarri, sarebbe una pedina fondamentale dello scacchiere di Pioli che potrebbe contare sulle sue grandi qualità da playmaker che gioverebbero alla manovra di gioco della squadra milanese. I tifosi sognano il suo arrivo, ma tutto dipenderà da Krunic. Lo riferisce Tuttosport.