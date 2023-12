Milan, c’è un problema per Moncada: la Premier rompe gli indugi

Il mercato è dietro l’angolo perché la sessione di calciomercato invernale comincerà nelle prime ore del mese di gennaio.

Manca sempre di meno all’arrivo della sessione invernale di calciomercato che permetterà a tutte le squadre di tentare di rinforzarsi provando a mettere una pezza sulle principali lacune che sono emerse nel corso della prima metà di stagione. Il Milan è una di queste squadre che farà un tentativo per cercare di migliorarsi e rendere più completa la rosa di cui dispone il tecnico Stefano Pioli.

A detta di molti, per come è costruito il Milan in questo momento la carenza principale è dettata dall’assenza di un centravanti che possa alternarsi a Olivier Giroud e che possa sostituirlo degnamente in caso di sua assenza oppure che possa addirittura fargli tirare il fiato nei periodi in cui il calendario è più intasato vista l’età che avanza inesorabile anche per il bomber ex Arsenal e Chelsea.

Guirassy piace molto al Milan: le squadre inglesi però sono sempre un pericolo costante

Per provare a riempire quindi la casella di centravanti di scorta il Milan ha preso nelle ultimissime ore di mercato Luka Jovic dalla Fiorentina ma al momento il serbo non si sta dimostrando all’altezza. A gennaio si proverà ad intervenire con forza facendo un investimento su un profilo che possa aiutare davvero mister Pioli.

Il nome preferito dalla dirigenza rossonera e dal capo scout Geoffrey Moncada è quello di Serhou Guirassy. L’attaccante 27 enne dello Stoccarda è attualmente il vice-capocannoniere della Bundesliga con 16 reti segnate in appena 11 partite. Davanti a lui c’è soltanto il fenomeno del Bayern Monaco, Harry Kane.

Secondo quanto affermato da Sky Sport il Milan starebbe pensando di anticipare la concorrenza pagando al club tedesco la clausola rescissoria di circa 17,5 milioni di euro. L’obiettivo sarebbe quello di tentare di evitare che arrivino anche altri club stranieri che possono creare qualche grattacapo ai piani rossoneri.

Il quotidiano tedesco Bild in queste ore ha reso noto che sulle tracce di Guirassy ci sono anche parecchi club inglesi che sono sempre le squadre più difficili da sfidare in sede di mercato, in quanto in molti casi sono le più ricche in Europa. Il West Ham sembrerebbe essere al momento la squadra più interessata al centravanti guineano e per il Diavolo diventerebbe un problema nel momento in cui gli Hammers convincessero Guirassy con una ricca offerta contrattuale.