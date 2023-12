Milan, come sta Kjaer? Giocatore e club sono d’accordo, ecco cosa succederà

I rossoneri stanno preparando la prossima sfida di Champions contro il Newcastle, dove emergono anche importanti novità sulla condizione di salute di Simon Kjaer.

In casa Milan il clima di tensione è sempre più intenso, soprattutto dopo la sconfitta maturata contro l’Atalanta, che ha rigettato la squadra di Stefano Pioli nello sconforto più totale. Eccezion fatta per le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Frosinone infatti, i rossoneri hanno registrato una serie impressionante di risultati negativi, iniziati con la sconfitta contro la Juve, proseguiti, poi, con il k.o casalingo contro l’Udinese ed i pareggi contro Lecce e Napoli. Quella contro i partenopei potrebbe anche passare, ma non per la modalità in cui è avvenuta, dato che i rossoneri conducevano con un vantaggio di due reti.

Se poi prendiamo in considerazione anche le sconfitte contro Juve e Inter, possiamo dire che fino a questo momento il Milan non ha vinto praticamente nessuno degli scontri diretti in ottica scudetto, con la sola vittoria contro la Roma da ritenersi contro una grande, o comunque, nella fascia alta della classifica. Così come sono arrivati risultati disastrosi anche in Champions, ad eccezione della gara casalinga vinta contro il Psg che lascia ancora acceso un lumicino di speranze per qualificarsi agli ottavi. La seguente sconfitta subita contro il Borusia Dortumund costringerà infatti, la squadra di Pioli a compiere una vera e propria impresa.

Verso Newcastle-Milan: Kjaer stringe i denti e tenta il recupero, i dettagli

Per centrare l’obiettivo, il Milan dovrà vincere obbligatoriamente in casa del Newcastle e sperare che i francesi facciano altrettanto nel catino infernale del Westfalenstadion. Bisognerà però capire come voglia schierarsi Stefano Pioli per affrontare il club britannico, soprattutto in virtù delle condizioni di alcuni calciatori rossoneri che non sono state ancora definite del tutto.

Come anticipato nei giorni scorsi, non ci saranno dubbi sulla presenza in campo di Rafael Leao, che con ogni probabilità affiancherà Olivier Giroud dal primo minuto. Ma in queste ultime ore ci sarebbe anche un’altra notizia positiva per Stefano Pioli, che probabilmente potrà contare anche sul pieno recupero di Simon Kjaer, indispensabile dopo l’infortunio subito da Thiaw.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, quella di domani sarà la giornata decisiva per valutare le sue condizioni definitive. Nel frattempo, ecco di seguito quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.