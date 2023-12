Milan, folta concorrenza per il gioiello: fissato il prezzo

Il mercato sta entrando nel vivo e in casa Milan si stanno puntando diverso obiettivi, con un giocatore che però è finito nel mirino di molti club.

Il Milan torna a respirare una boccata di ossigeno in chiusura del 2023, arrivato ormai agli sgoccioli. Quella dei rossoneri è stata una stagione dai due volti con la squadra di Pioli che era riuscita a centrare la semifinale di Champions – oltre ad ottenere risultati positivi nel campionato italiano – almeno fino all’inizio della nuova stagione.

L’avvio non è stato negativo, anzi, fino alla decima giornata i rossoneri erano nelle prime posizioni di classifica, ma dalla sconfitta con la Juve in poi c’è stato il tracollo definitivo. Dopo il k.o con i bianconeri sono susseguite le sconfitte contro Udinese e Atalanta, oltre ai pareggi contro Lecce e Salernitana, che hanno fatto sprofondare la squadra di Pioli lontana 7 punti dalla Juve e a 9 dall’Inter capolista. Il divario, al momento, sembra incolmabile, ma nella seconda parte di stagione tutto può ancora succedere, specialmente se consideriamo gli impegni di Champions dell’Inter che, tra marzo e aprile potrebbero far perdere qualche colpo anche alla squadra di Simone Inzaghi.

Milan, il Brest fissa il prezzo per Brassier: c’è da battere la concorrenza di Porto e Monaco, i dettagli

Serve però trovare continuità nei risultati che fino a questo momento è venuta a mancare, sia per continuare a non perdere ulteriore terreno dalle prime due in classifica, ma anche per ritrovare quella fiducia che sembra essersi smarrita da tempo. Ma molto dipenderà anche da quello che accadrà sul mercato, dove la dirigenza di Milanello è alle prese con diverse situazioni che potrebbero andare a rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Una delle maggiori emergenze è legata senza ombra di dubbio al reparto difensivo, con l’infortunio di Thiaw che ha ulteriormente complicato le cose nella retroguardia rossonera.

Proprio per questo, Furlani e Cardinale stanno monitorando diversi obiettivi e una delle piste più percorribili sembra essere quella che porta a Brassier del Brest. Si tratta di un difensore centrale classe 1999, con l’indiscrezione che è stata lanciata nella serata di ieri da Gianluca Di Marzio e confermata da L’Equipe nella mattinata odierna.

Il club transalpino difficilmente si priverebbe del suo giocatore già a gennaio, ma se dovessero arrivare offerte dai 10 milioni in su allora potrebbe anche lasciarlo partire. C’è però da battere la concorrenza di Porto e Monaco, da tempo sulle tracce del difensore.